El Liverpool ha comenzado a moverse pronto para asegurar el futuro de su línea defensiva, situando al defensa del Tottenham Micky van de Ven a la cabeza de la lista de candidatos para suceder al neerlandés Virgil van Dijk, con el capitán de los Reds acercándose al último año de su contrato.

Según la cadena "CaughtOffside", el Liverpool planea presentar una oferta ambiciosa para fichar al defensa de 25 años, ante el deseo del club de planificar la próxima etapa y preparar un relevo a largo plazo para Van Dijk.

Van de Ven cuenta con la admiración de los responsables del Liverpool desde hace tiempo, especialmente por poseer muchas de las características que el club busca en el centro de la defensa; juega con su pierna izquierda, tiene una gran velocidad y una fuerte constitución física, además de su experiencia en la Premier League y de haber recibido el brazalete de capitán del Tottenham.

Mick Brown, exjefe de ojeadores del Manchester United, declaró al portal "Football Insider" que Van de Ven estaba en el radar del Liverpool desde hacía mucho tiempo, y consideró que cumple con muchos de los criterios requeridos para suceder a Van Dijk.

Brown añadió que el talento del defensa neerlandés es evidente, pese a la existencia de algunas dudas debido a sus dificultades con el Tottenham durante el último periodo, señalando que la continuidad en el descenso de los resultados del equipo podría convertir el traspaso al Liverpool en una opción atractiva para el jugador.









El fichaje no parece sencillo, después de que el Tottenham reforzara su posición contractual con su defensa neerlandés, ya que Van de Ven firmó un nuevo contrato de cinco años el pasado agosto, antes de ser elegido capitán del equipo durante la temporada 2026-2027, en una confirmación de su condición de uno de los pilares fundamentales del proyecto del club.

El interés del Liverpool llega en un momento en el que el contrato de Van Dijk con el equipo finaliza en junio de 2027, lo que empuja a la directiva del club a estudiar las opciones disponibles con antelación para evitar entrar en una fase de transición repentina en la línea defensiva.

Durante la temporada pasada, Van de Ven disputó 45 partidos en las distintas competiciones, de los cuales 34 fueron en la Premier League, elevando el total de sus participaciones con el Tottenham a 96 partidos antes del inicio de la temporada actual.