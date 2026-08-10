Liverpool ha confirmado oficialmente la llegada de Ronald Araújo. El defensa de 27 años llega cedido por una temporada desde el FC Barcelona, y los Reds no tendrán que pagar ninguna cantidad por la cesión, aunque sí asumirán el salario íntegro del uruguayo.

Liverpool, además, ha acordado una opción de compra en el acuerdo con el Barcelona. Según Fabrizio Romano y The Athletic, entre otros, el club inglés podrá fichar definitivamente a Araújo por 55 millones de euros.

Araújo jugará en su nuevo club con el dorsal 33 y ha reaccionado con entusiasmo a su traspaso. "No puedo esperar para empezar. Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí".

El central está impresionado por el estatus de su nuevo club. "Este es un club fantástico, con una gran historia. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros y de empezar. Estoy muy motivado y realmente tengo muchas ganas".

Según Araújo, su llegada al Liverpool se produce en el momento justo de su carrera, después de haber pasado a un segundo plano en el Barcelona. "Creo que este paso era necesario para mí. En cuanto escuché que el Liverpool estaba interesado, todo se puso en marcha muy rápido", afirmó Araújo. "Este traspaso llega en el momento adecuado. No puedo esperar para arrancar".

Araújo tenía contrato con el Barcelona desde 2018, cuando el club pagó 4,7 millones de euros al Boston River uruguayo. Desde entonces, el diestro disputó 213 partidos oficiales con el conjunto catalán y ganó con el club tres títulos de Liga, tres Supercopas de España y dos Copas.

A las órdenes de Hansi Flick, Araújo no tenía asegurado un puesto en el once titular la temporada pasada.