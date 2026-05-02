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Primera División - Primera División Estadio Mestalla

Cómo ver Valencia vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Estadio Mestalla acoge este partido de Primera División entre Valencia y Atlético Madrid, dos equipos que llegan al encuentro con situaciones muy distintas en la tabla y en el momento de forma.

El Valencia atraviesa una racha irregular. Los de Mestalla encadenaron dos derrotas consecutivas ante Elche y Celta Vigo antes de remontar con una victoria frente al Girona el pasado 25 de abril, resultado que les devolvió algo de aire en la parte media-baja de la clasificación.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega con el foco dividido. Diego Simeone gestiona un calendario exigente que incluye compromisos europeos de máximo nivel, y el equipo rojiblanco acusa el desgaste de una temporada larga con múltiples frentes abiertos.

Las bajas pesan en ambos bandos. El Valencia no podrá contar con varios jugadores de su plantilla habitual, mientras que el Atlético arrastra sus propios problemas físicos que condicionan la planificación de Simeone.

En la clasificación, el conjunto madrileño ocupa la cuarta posición y llega a Mestalla con la obligación de sumar para no perder terreno en la pelea por los puestos europeos. El Valencia, decimosegundo, necesita los puntos para alejarse de la zona de peligro.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

El Valencia llega al partido con una lista de bajas considerable. Toni Correia, Javi Agirrezabala, Eray Coemert, Dimitri Foulquier y Mouctar Diakhaby están en la enfermería y no estarán disponibles para este encuentro. El club no ha comunicado un once probable oficial, por lo que se añadirán actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial.

El Atlético de Madrid tampoco llega al completo. José Giménez, Dávid Hancko y Ademola Lookman están descartados por lesión. Simeone no tiene ningún jugador sancionado, aunque tampoco se ha confirmado un once titular previsto. Se añadirá más información sobre el estado del equipo visitante antes del partido.

Forma

El Valencia suma en sus últimos cinco partidos de Primera División dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Girona el 25 de abril, que cortó una racha negativa. En ese mismo tramo, los valencianistas cayeron 1-0 ante el Elche y 3-2 frente al Celta Vigo, aunque también ganaron 0-2 en el campo del Sevilla. El equipo empató 1-1 con el Mallorca en otro de esos encuentros.

El Atlético de Madrid llega con una racha más comprometida. En sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, los rojiblancos suman una victoria, ningún empate y cuatro derrotas. El triunfo más reciente fue el 3-2 ante el Athletic Club el 25 de abril en Primera División, pero antes de eso cayeron 3-2 ante el Elche en liga, 2-1 ante el Sevilla en liga, 2-1 ante el Barcelona en la Liga de Campeones y 2-2 ante la Real Sociedad en la Copa del Rey. En esos cinco partidos el equipo anotó doce goles y encajó doce.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de diciembre de 2025 en la Primera División, con el Atlético de Madrid ganando 2-1 como local. En los cinco últimos duelos directos, el Atlético acumula cuatro victorias por una del Valencia. Los rojiblancos ganaron también 3-0 en dos ocasiones como locales, en septiembre de 2024 y en enero de 2024, mientras que el Valencia logró su único triunfo del periodo en Mestalla el 16 de septiembre de 2023, con un 3-0. En la visita del Valencia al Metropolitano en febrero de 2025, el Atlético se impuso por 3-0.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Atlético de Madrid ocupa la cuarta posición, mientras que el Valencia se sitúa en el decimosegundo puesto.