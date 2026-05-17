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Primera División - Primera División Campo de Futbol de Vallecas

Cómo ver Rayo Vallecano vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de streaming en directo para seguir el Rayo Vallecano vs Villarreal.

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El Campo de Fútbol de Vallecas acoge este partido de Primera División entre Rayo Vallecano y Villarreal, un duelo que llega en un momento decisivo del calendario para ambos clubes.

El Rayo llega a este encuentro con la cabeza todavía puesta en Europa. El conjunto madrileño acaba de superar al Strasbourg en las semifinales de la Conference League, avanzando tras ganar 1-0 en casa y sellar la eliminatoria fuera. Esa hazaña europea convive con una posición discreta en la tabla, lo que obliga al equipo de Vallecas a no descuidar el frente doméstico.

En liga, el Rayo no ha ganado ninguno de sus dos últimos partidos, con empates consecutivos ante Valencia y Girona. Sin embargo, la victoria a domicilio en Getafe semanas atrás demostró que este equipo sabe competir incluso con el calendario más exigente.

Villarreal llega en condición de visitante pero con la mirada puesta en los puestos de Champions League. El Submarino Amarillo ocupa el tercer puesto de la clasificación y necesita sumar para consolidar su plaza entre la élite europea la próxima temporada.

Los de Marcelino vienen de caer 3-2 ante el Sevilla en su último partido liguero, un tropiezo que complica ligeramente su posición en la parte alta de la tabla. Antes de esa derrota, el equipo había goleado 5-1 al Levante, una muestra clara de su capacidad ofensiva cuando el juego les acompaña.

Con Gerard Moreno como referente en ataque y un bloque que ha demostrado solidez a lo largo de la temporada, Villarreal no viaja a Madrid a especular. El Rayo, respaldado por su afición en Vallecas, querrá aprovechar el factor campo para continuar su buena racha en todas las competiciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Primera División en directo, incluyendo el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Rayo Vallecano llega al partido con varias bajas en la plantilla. L. Felipe, I. Akhomach y Álvaro García están en la enfermería, mientras que I. Palazón cumple sanción y no podrá participar. El once proyectado sitúa a A. Batalla bajo palos, con F. Lejeune, P. Chavarría, I. Balliu y N. Mendy en defensa, O. Valentín, F. Pérez, P. Díaz y G. Gumbau en el centro del campo, y A. Espino y R. Nteka en ataque.

Villarreal viaja a Vallecas sin J. Foyth, que continúa en la enfermería, y sin R. Veiga, que no podrá jugar por sanción. El once previsto coloca a A. Tenas en portería, con A. Pedraza, A. Freeman, P. Navarro y L. Costa en la línea defensiva, P. Gueye y D. Parejo en el doble pivote, A. Moleiro como mediapunta, y N. Pepe, G. Mikautadze y G. Moreno liderando el ataque. Se irá actualizando la información si hay novedades antes del partido.

Forma

El Rayo Vallecano acumula un registro de 3 victorias, 2 empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su salida más reciente fue un empate 1-1 en casa ante el Valencia en Primera División el 14 de mayo, precedido de otro 1-1 ante el Girona. Antes de esos dos empates, el equipo encadenó tres victorias consecutivas: un 0-1 en Strasbourg en Conference League, un 0-2 en el campo del Getafe en liga, y un 1-0 en casa ante el Strasbourg en la ida de la semifinal europea.

Villarreal llega con un balance de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. El resultado más reciente fue una derrota 2-3 ante el Sevilla el 13 de mayo, que rompió una racha positiva. Antes de eso, el equipo empató 1-1 con el Mallorca, goleó 5-1 al Levante, ganó 2-1 al Celta Vigo y empató 1-1 con el Real Oviedo. El Submarino Amarillo ha marcado diez goles en esos cinco partidos, aunque su solidez defensiva ha mostrado más altibajos en las últimas jornadas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 1 de noviembre de 2025, cuando Villarreal goleó al Rayo Vallecano 4-0 en el Estadio de la Cerámica en Primera División. Antes de ese resultado, el Rayo había ganado 0-1 en Vallecas en febrero de 2025, y el choque de diciembre de 2024 en el feudo del Villarreal terminó con un empate 1-1. En los cinco últimos enfrentamientos registrados entre ambos conjuntos, Villarreal acumula tres victorias, con un empate y una derrota, frente a un solo triunfo del Rayo.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, Villarreal ocupa la tercera posición, mientras que el Rayo Vallecano se sitúa en el décimo puesto.