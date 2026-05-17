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Premier League - Premier League St James' Park

Cómo ver Newcastle vs West Ham en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación se detallan las opciones de canal de TV y retransmisión en directo disponibles para seguir el partido. Los aficionados que se encuentren fuera de España pueden utilizar una VPN para acceder a los servicios de streaming contratados desde su país de origen. Una VPN permite conectarse a un servidor en España y ver el partido como si estuvieras en casa.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Newcastle recibe al West Ham en St. James' Park en un choque de Premier League con implicaciones en los dos extremos de la tabla. Los Magpies buscan terminar la temporada con una victoria en casa, mientras que los Hammers llegan con la amenaza del descenso sobrevolando cada partido que les queda.

El equipo de Eddie Howe atraviesa un tramo irregular. Tres derrotas en los últimos cinco partidos de liga han frenado cualquier impulso positivo, aunque el triunfo ante Brighton demuestra que la capacidad goleadora sigue intacta cuando el equipo funciona como bloque.

La situación de Anthony Gordon añade un elemento extradeportivo que no pasa desapercibida. El extremo inglés ha estado fuera de los convocados en fechas recientes y, según Howe, su ausencia no se explica únicamente por problemas físicos. Con Bayern Múnich siguiendo de cerca su situación, el futuro del jugador en el club es una incógnita que se resolverá en verano.

El West Ham llega al norte de Inglaterra con la necesidad urgente de sumar puntos. Los de Londres han perdido sus dos últimos partidos de liga, incluida una derrota por 3-0 ante el Brentford, y una polémica derrota ante el Arsenal en la que un gol fue anulado por el VAR en el tiempo de descuento. Callum Wilson y varios jugadores no ocultaron su malestar con la decisión arbitral.

Mateus Fernandes se ha convertido en uno de los nombres más atractivos del mercado de verano. Arsenal y PSG figuran entre los clubes interesados en el centrocampista portugués, cuyo futuro depende en gran medida de si el West Ham logra salvar la categoría. En el campo, sin embargo, su compromiso con la causa del equipo no está en duda.

Este partido puede ser decisivo para el West Ham. Actualmente en el puesto 18 de la clasificación, cada punto cuenta si quieren escapar de la zona de descenso en las jornadas finales.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Newcastle afronta el partido con varias bajas en defensa. Valentino Livramento, Lewis Miley, Fabian Schär y Emil Krafth están en la enfermería. El once proyectado sitúa a Nick Pope bajo palos, con una línea defensiva formada por Thiaw, Hall, Burn y Botman, y Bruno Guimarães como referencia en el centro del campo.

El West Ham llega con Łukasz Fabiański y Adama Traoré en la lista de lesionados. Sin suspendidos en ninguno de los dos bandos, el once probable de los Hammers apunta a Hermansen en portería, con Disasi, Mavropanos, Diouf y Wan-Bissaka en defensa, y Mateus Fernandes junto a Souček en el medio. Se actualizará la información si se producen novedades antes del partido.

Forma

El Newcastle ha sumado un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Premier League, con un balance de 6 goles a favor y 6 en contra. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante el Nottingham Forest, mientras que el triunfo más destacado del periodo fue el 3-1 ante el Brighton. Las tres derrotas consecutivas previas a ese empate, ante Arsenal, Bournemouth y Crystal Palace, reflejan una racha de inestabilidad.

El West Ham ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Arsenal, precedida por el 3-0 encajado en Brentford. En el lado positivo, los Hammers golearon 4-0 al Wolverhampton y vencieron 2-1 al Everton en ese mismo tramo, lo que muestra que el equipo es capaz de producir actuaciones sólidas cuando las circunstancias les acompañan.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en noviembre de 2025, con el West Ham como local ganando 3-1 al Newcastle. En los cinco últimos cruces de Premier League, el West Ham acumula dos victorias frente a una del Newcastle, con dos resultados adicionales que se inclinaron a favor de los visitantes en cada caso. El historial reciente apunta a un equilibrio relativo, con los goles repartidos entre ambos conjuntos en encuentros que han dado pocas tablas.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Newcastle ocupa el puesto 13, mientras que el West Ham se encuentra en el 18, dentro de la zona de descenso.