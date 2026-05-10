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Primera División - Primera División Estadi Mallorca Son Moix

Cómo ver Mallorca vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream disponibles para ver el Mallorca vs Villarreal en directo. El partido se emite en España a través de Movistar+, la plataforma de referencia para seguir la Primera División. Puedes acceder al partido desde la app o desde el decodificador de Movistar+.

Si te encuentras fuera de España durante el partido, puedes utilizar una red privada virtual (VPN) para acceder a tu plataforma habitual desde cualquier parte del mundo. Una VPN te permite conectarte a un servidor en España y ver el partido como si estuvieras en casa, sin restricciones geográficas.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Mallorca recibe al Villarreal en el Estadi Mallorca Son Moix en un duelo de Primera División con motivaciones muy distintas para cada equipo. Los locales buscan alejarse de la zona de peligro, mientras que el submarino amarillo llega con ambiciones europeas intactas.

El Mallorca atraviesa un tramo de forma irregular. La victoria ante el Girona el 1 de mayo fue un resultado valioso fuera de casa, pero la derrota en casa ante el Alavés días antes mostró las costuras de un equipo que no termina de consolidarse. Con cuatro jugadores en la enfermería y Maffeo sancionado, Jagoba Arrasate tendrá que ajustar su once.

El Villarreal, en cambio, llega en un estado de forma sobresaliente. Tres victorias en sus últimos cuatro partidos de liga, incluyendo un contundente 5-1 ante el Levante el pasado 2 de mayo, colocan al equipo castellonense como uno de los más en forma del tramo final de la temporada.

Marcelino ha construido un equipo sólido y con gol. La victoria ante el Athletic Club a domicilio y los tres puntos ante el Celta Vigo reflejan la consistencia de un bloque que sabe competir tanto en casa como fuera. Solo la derrota ante el Girona ha empañado un tramo de campaña notable.

El Villarreal ocupa la tercera plaza de LaLiga, con un puesto en la próxima Champions League como objetivo real. Cada punto cuenta, y el equipo de Marcelino no se puede permitir ningún tropiezo en estas jornadas decisivas.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo ver el Mallorca vs Villarreal en directo, incluyendo el canal de TV, las opciones de live stream y la hora exacta de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

El Mallorca llega al partido con tres jugadores en la enfermería: Morlanes, Kumbulla y Bergstroem no estarán disponibles. A esas bajas se suma la sanción de Maffeo, que no podrá participar por acumulación. El once proyectado del Mallorca es: L. Roman; M. Morey, M. Valjent, J. Mojica; O. Mascarell, S. Darder, P. Torre, A. Sanchez; Samu, V. Muriqi y J. Kalumba.

El Villarreal tiene una sola baja confirmada: Foyth continúa lesionado y no entra en los planes de Marcelino para este desplazamiento. No hay ningún jugador sancionado en el equipo visitante. El once proyectado del Villarreal es: A. Tenas; A. Freeman, P. Navarro, A. Pedraza; R. Veiga, S. Comesana, D. Parejo, A. Moleiro; N. Pepe, G. Moreno y G. Mikautadze. Se actualizará cualquier novedad antes del pitido inicial.

Forma

El Mallorca presenta un registro de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Girona por 0-1 el 1 de mayo. En ese tramo también destaca el triunfo en casa ante el Rayo Vallecano por 3-0 y la victoria ante el Real Madrid por 2-1. Los bermellones han marcado siete goles y encajado cuatro en esos cinco encuentros, aunque la derrota ante el Alavés por 2-1 en casa rompe la tendencia positiva.

El Villarreal llega con un balance de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco partidos ligueros. El resultado más reciente fue una goleada 5-1 sobre el Levante el 2 de mayo. También venció al Celta Vigo por 2-1 y al Athletic Club por 1-2 a domicilio. El único punto negativo fue la derrota por 1-0 ante el Girona. El submarino amarillo ha anotado diez goles y encajado cuatro en esos cinco partidos, con tres victorias en los últimos cuatro compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de noviembre de 2025 en Primera División, con el Villarreal ganando 2-1 como local. En los cinco últimos duelos entre Mallorca y Villarreal en LaLiga, el Villarreal domina el balance con tres victorias frente a una del Mallorca, además de un empate. Los castellonenses han marcado nueve goles en ese período y han encajado cuatro.

Clasificación

En la tabla actual de Primera División, el Villarreal ocupa la tercera posición, mientras que el Mallorca se sitúa en el decimoquinto lugar.