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Primera División - Primera División Estadi Mallorca Son Moix

Cómo ver Mallorca vs Real Oviedo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación encontrarás las opciones de canal de televisión y retransmisión en directo disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadi Mallorca Son Moix acoge un encuentro de Primera División con mucho en juego para los dos equipos que se citan en Palma. Mallorca y Real Oviedo llegan a esta jornada separados por apenas una posición en la zona de descenso, lo que convierte el partido en una cita de máxima urgencia para ambos.

Martín Demichelis dirige a un Mallorca que ha sumado solo un punto de los últimos nueve disputados. Los bermellones cayeron ante Levante el pasado 17 de mayo y no ganan desde su victoria a domicilio en Girona a principios de mes. Con el descenso amenazando desde cerca, el equipo local necesita una reacción inmediata.

El Real Oviedo de Guillermo Almada llega en una situación todavía más comprometida. Los asturianos no han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos y acumulan cuatro derrotas en ese tramo. Su visita al Bernabéu el 14 de mayo acabó en una derrota por 2-0 en un partido marcado por la tensión en las gradas, y el empate sin goles ante el Getafe el día 10 fue su único punto en ese período.

La salvación pasa por ganar, y los dos equipos lo saben. Para el Mallorca, jugar en casa supone una oportunidad que no puede desaprovechar. Para el Oviedo, arrancar un resultado positivo fuera sería un paso vital para mantener vivas sus opciones.

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Noticias del equipo y escuadras

Martín Demichelis no podrá contar con Martin Valjent por lesión, y Johan Mojica cumple sanción y tampoco estará disponible. El once probable del Mallorca es el siguiente: Leo Roman; Luis Orejuela, Antonio Raillo, David Lopez, Pablo Maffeo; Pablo Torre, Sergi Darder, Manu Morlanes; Samu, Zito Luvumbo, Vedat Muriqi.

Por parte del Real Oviedo, Guillermo Almada no podrá contar con Leander Dendoncker, que se encuentra lesionado, mientras que Federico Vinas cumple sanción. El once proyectado para los asturianos es: Horatiu Moldovan; Dani Calvo, David Costas, Lucas Ahijado, Javi Lopez; Santi Cazorla, Alberto Reina, Nicolas Fonseca, Santiago Colombatto; Haissem Hassan, Alex Fores. Se añadirán novedades si las hubiera antes del pitido inicial.

Forma

El Mallorca llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. El resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Levante el 17 de mayo, y antes de eso cayeron 3-1 en Getafe. Su único triunfo en ese tramo fue la victoria por 0-1 en Girona el 1 de mayo. Los bermellones han marcado tres goles y encajado ocho en esos cinco encuentros.

El Real Oviedo no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con cero victorias, dos empates y tres derrotas. Su encuentro más reciente fue la derrota por 0-1 ante el Alavés el 17 de mayo. Antes de eso, cayeron 2-0 ante el Real Madrid y empataron sin goles frente al Getafe. Los ovetenses han anotado solo un gol y han encajado seis en ese período, lo que refleja las dificultades que atraviesan en ambas áreas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en Primera División el 5 de diciembre de 2025, cuando el Real Oviedo recibió al Mallorca y el partido acabó 0-0. Antes de ese duelo, los dos equipos se habían medido en tres ocasiones en Segunda División, con un empate 2-2 en enero de 2021 y una victoria del Mallorca por 1-0 en marzo de 2019 entre los resultados más destacados. En los cinco encuentros registrados, el Mallorca acumula dos victorias frente a ninguna del Oviedo, con tres empates en el cómputo global.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Mallorca ocupa la decimonovena posición, mientras que el Real Oviedo es vigésimo y último, lo que convierte este partido en un duelo directo entre los dos clubes con más riesgo de descenso.