Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio La Rosaleda

Cómo ver Málaga vs Gijon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Málaga vs Gijón se puede seguir en directo a través de las plataformas habituales de la Segunda División en España. A continuación te indicamos las opciones de TV y live stream disponibles.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Málaga recibe al Sporting de Gijón en el Estadio La Rosaleda en un partido de Segunda División con implicaciones directas en la tabla clasificatoria. Los blanquiazules defienden su condición de local ante un rival que llega en un momento delicado de la temporada.

El Málaga atraviesa una racha irregular. Tras encadenar dos derrotas consecutivas ante Castellón y Almería, el equipo malagueño reaccionó con una victoria convincente frente al Eibar, lo que mantiene viva su candidatura a seguir en la zona alta de la clasificación.

El Sporting, por su parte, llega con la moral tocada. Los gijoneses han sumado apenas dos victorias en sus últimos cinco encuentros y caen en la tabla tras perder ante AD Ceuta FC en su partido más reciente.

La diferencia de posiciones entre ambos equipos convierte este duelo en una oportunidad para el Málaga de consolidar su lugar en la mitad superior de la tabla, mientras que Gijón necesita puntos para alejarse de la zona de peligro.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no hay información oficial sobre bajas por lesión ni sanciones en el Málaga, ni tampoco se ha confirmado un once inicial probable. Se actualizará esta sección con los últimos datos disponibles conforme se acerque el partido.

En el caso del Sporting de Gijón, tampoco existen datos confirmados sobre ausencias o convocatoria. La información se completará en cuanto el club haga pública la lista de disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Málaga acumula un registro de dos victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco partidos de liga, con una derrota adicional que completa la serie. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Eibar por 4-2, mientras que previamente cayó 3-2 contra el Castellón. En total, el equipo malagueño ha marcado diez goles y encajado diez en ese tramo, lo que refleja una fase de juego abierto en ambas porterías.

El Sporting de Gijón presenta un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente llegó ante el AD Ceuta FC por 2-1, aunque antes de eso el equipo asturiano firmó una goleada contundente frente al Cádiz, ganando 3-0. En sus cinco partidos, Gijón ha anotado siete goles y ha recibido cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 4 de enero de 2026, cuando el Málaga se impuso al Sporting de Gijón por 1-3 en El Molinón, en partido de Segunda División. En los últimos cinco duelos directos, el Málaga ha ganado tres, con un empate y una victoria para el Gijón, acumulando un total de diez goles a favor de los malagueños frente a cuatro del conjunto asturiano.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, el Málaga ocupa la sexta posición, mientras que el Sporting de Gijón se sitúa en el duodécimo lugar.