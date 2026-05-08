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Primera División - Primera División Estadio Ciudad de Valencia

Cómo ver Levante vs Osasuna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y retransmisión en directo disponibles para seguir el Levante vs Osasuna. El partido se puede ver en DAZN y en Movistar+, las dos plataformas que tienen los derechos de emisión de la Primera División en España.

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El Levante recibe al Osasuna en el Estadio Ciudad de Valencia en un duelo de Primera División con implicaciones muy distintas para cada equipo. Los granotas, hundidos en el puesto 19 de la tabla, necesitan puntos con urgencia para mantener vivas sus opciones de permanencia. El Osasuna llega desde la zona media de la clasificación, en décima posición, con mucho menos en juego pero con la solidez suficiente para complicar la tarde a cualquier rival.

El Levante atraviesa un momento delicado. La derrota por 5-1 ante el Villarreal el pasado 2 de mayo fue un golpe duro, aunque las dos victorias consecutivas previas ante el Sevilla y el Getafe habían generado cierta esperanza en el entorno del club. El equipo tiene margen para reaccionar, pero los errores defensivos siguen siendo una preocupación real.

Osasuna, por su parte, viene de caer 2-1 ante el Barcelona en la jornada anterior, un resultado que no altera demasiado su situación en la tabla. Antes de ese partido, los navarros habían vencido al Sevilla 2-1, lo que refleja la irregularidad de un equipo capaz de ganar a rivales de nivel pero que no siempre mantiene la consistencia.

El Levante llega con una lista de bajas considerable. Seis jugadores están lesionados y K. Arriaga cumple sanción, lo que limita las opciones del técnico local en un partido que no puede permitirse perder. La presión del descenso es el factor que más pesará sobre el once que salte al césped.

Osasuna, con solo V. Muñoz en la enfermería y sin sancionados, llega en mejores condiciones físicas. El once probable de Jagoba Arrasate parece estable y con garantías en todas las líneas, con A. Budimir como referencia ofensiva.

El contexto de la temporada hace de este partido algo más que un simple compromiso liguero. Para el Levante, cada punto puede ser definitivo en la lucha por no descender. Para el Osasuna, una victoria consolidaría su posición en la mitad alta de la tabla.

Si quieres saber cómo ver el partido en directo, a qué hora empieza y en qué canal se emite, sigue leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

El Levante afronta este partido con una lista de bajas importante. A. De La Fuente, A. Primo, U. Elgezabal, C. Álvarez, K. Tunde e I. Romero están todos descartados por lesión. A esas ausencias se suma la sanción de K. Arriaga, que no podrá participar. El once proyectado sitúa a M. Ryan bajo palos, con una defensa formada por D. Pampin, A. Matturro, J. Toljan y M. Moreno, y una línea de mediocampo y ataque en la que figuran J. Olasagasti, U. Raghouber, P. Martínez, V. García, R. Brugué y C. Espí.

Osasuna llega en mejores condiciones. V. Muñoz es el único jugador descartado por lesión y no hay ningún sancionado en la plantilla. El once probable apunta a S. Herrera en portería, con F. Boyomo, J. Galán, V. Rosier y A. Catena en defensa, M. Gómez, R. Moro, L. Torró y Rubén García en el centro del campo, y J. Moncayola junto a A. Budimir como referentes ofensivos.

Forma

El Levante llega a este partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-1 ante el Villarreal el 2 de mayo, un tropiezo que interrumpió una buena racha. Antes de esa jornada, los granotas habían encadenado victorias ante el Sevilla (2-0) y el Getafe (1-0), y sumado un empate sin goles frente al Espanyol. La única otra derrota en ese tramo llegó ante la Real Sociedad, que se impuso 2-0. En total, el Levante ha marcado cuatro goles y ha encajado siete en esos cinco partidos.

Osasuna presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas ligueras. Su partido más reciente fue la derrota 2-1 ante el Barcelona el 2 de mayo, en un encuentro en el que los navarros llegaron a marcar pero no pudieron sostener el resultado. Antes, habían vencido al Sevilla 2-1, empatado 1-1 con el Real Betis y 2-2 con el Alavés, y caído 1-0 ante el Athletic Club. Osasuna ha marcado siete goles y ha encajado seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 8 de diciembre de 2025, cuando el Osasuna venció al Levante por 2-0 en Primera División jugando como local. Mirando los últimos cinco precedentes, el Osasuna acumula tres victorias por una del Levante, con un empate también registrado. El único triunfo levantinista en ese período llegó el 27 de septiembre de 2020, cuando el Levante ganó 3-1 en el estadio navarro.

Clasificación

En la tabla actual de Primera División, el Levante ocupa la decimonovena posición, mientras que el Osasuna se sitúa en décimo lugar.