Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio Butarque

Cómo ver Leganés vs Racing Santander en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Leganés vs Racing Santander se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación tienes los canales de TV y las opciones de live stream disponibles para este partido.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Butarque acoge un partido de Segunda División con implicaciones muy distintas para cada equipo. Leganés recibe a Racing Santander en un choque que enfrenta al líder de la categoría contra uno de los conjuntos más comprometidos en la parte baja de la tabla.

El cuadro local atraviesa un momento delicado. Tres derrotas consecutivas en la liga han hundido al Leganés en la decimosexta posición, y la presión sobre el vestuario crece partido a partido. Recuperar sensaciones en casa se convierte en una necesidad urgente.

El Racing Santander llega en un estado completamente opuesto. Los cántabros lideran la Segunda División y vienen de golear al SD Huesca por 4-2 en su última salida. La confianza en el bloque es evidente, y la regularidad de resultados respalda sus aspiraciones de ascenso.

Los de Santander han demostrado ser un equipo con pegada. En sus últimas cinco jornadas han anotado trece goles, una cifra que refleja la solidez ofensiva de un grupo que no ha bajado el ritmo en el tramo decisivo de la temporada.

Para el Leganés, este partido llega en el peor momento posible. Recibir al líder con tres derrotas en el bolsillo exige una respuesta colectiva que, hasta ahora, el equipo no ha logrado ofrecer.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no hay información oficial disponible sobre bajas por lesión ni sanciones en el Leganés. Tampoco se ha publicado un once probable para este partido. Los datos se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

En el Racing Santander la situación es similar: no hay confirmación de lesionados ni de jugadores sancionados, y el técnico no ha adelantado su alineación titular. Se añadirá más información cuando esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Leganés llega al partido con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su última derrota fue ante el Deportivo La Coruña por 2-1, resultado que prolongó una racha negativa preocupante. En ese tramo el equipo ha marcado seis goles y ha encajado diez, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente. El único punto positivo fue la victoria por 2-1 ante el Albacete a principios de abril.

El Racing Santander presenta un panorama muy diferente: tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco partidos. Los cántabros golearon al SD Huesca por 4-2 en su encuentro más reciente y previamente aplastaron al Almería por 5-1. En total han anotado quince goles y encajado diez en ese período. La única derrota llegó ante el FC Andorra por 6-2, aunque ese resultado no ha frenado su marcha al frente de la clasificación.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate a uno en diciembre de 2025, con el Racing Santander como local en un partido de Segunda División. En los cinco últimos precedentes, el Racing acumula tres victorias por una del Leganés, con un empate adicional. El conjunto cántabro ha mostrado una clara superioridad en este historial reciente, aunque el Leganés logró imponerse por 2-1 en septiembre de 2023 jugando en el Butarque.

Clasificación

En la clasificación actual de la Segunda División, el Racing Santander ocupa la primera posición, mientras que el Leganés se encuentra en el decimosexto puesto.