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Premier League - Premier League Elland Road

Cómo ver Leeds vs Burnley en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de retransmisión en directo disponibles para seguir Leeds vs Burnley. Si te encuentras viajando fuera de tu país habitual, puedes utilizar una VPN para acceder a los servicios de streaming que normalmente utilizas y evitar las restricciones geográficas.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Leeds United recibe a Burnley en Elland Road en un duelo de Premier League con mucho en juego para ambos equipos en el tramo final de la temporada.

Los de Daniel Farke llegan a este partido con el ánimo tocado tras caer eliminados de la FA Cup ante el Chelsea de Calum McFarlane, que se impuso 1-0 en Wembley gracias a un gol de cabeza de Enzo Fernández. Fue un golpe duro para un equipo que había soñado con su primera final en más de cincuenta años.

En la Premier League, sin embargo, Leeds ha dado muestras de solidez. Tres victorias en sus últimos cinco encuentros de liga, incluida una contundente goleada al Wolverhampton y un triunfo ante el Manchester United, han alejado los fantasmas del descenso.

Burnley, por su parte, atraviesa un momento muy delicado. Los Clarets no han ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos en el campeonato y llegan a Elland Road como colistas, con cuatro puntos de desventaja respecto a Leeds en la tabla.

El conjunto visitante encadena tres derrotas consecutivas en liga, con once goles encajados en esos tres encuentros. La visita a un Leeds que defiende bien en casa no se presenta nada fácil para Scott Parker y los suyos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario y el estado de ambas plantillas.

Noticias del equipo y escuadras

En el Leeds, el once probable está formado por K. Darlow bajo palos; J. Bijol, P. Struijk y J. Rodon en defensa; N. Okafor, J. Justin, E. Ampadu, B. Aaronson y J. Bogle en el centro del campo; y A. Tanaka y D. Calvert-Lewin en ataque. I. Gruev y G. Gudmundsson son bajas por lesión, mientras que no hay ningún jugador sancionado.

Burnley apunta a un once con M. Dubravka en portería; M. Esteve, B. Humphreys, H. Ekdal y K. Walker en defensa; J. Laurent, J. Ward-Prowse, Q. Hartman y J. Anthony en el centro; y L. Tchaouna y Z. Flemming en punta. Los visitantes llegan con una lista de lesionados notable: J. Beyer, A. Tuanzebe, J. Cullen, C. Roberts, Z. Amdouni y H. Mejbri están todos fuera. No hay ningún jugador sancionado. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Forma

Leeds acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la eliminación ante el Chelsea en la FA Cup (1-0), pero en liga los blancos han respondido bien: vencieron al Wolverhampton por 3-0 y al Manchester United por 2-1. El empate 2-2 ante el Bournemouth completa un balance de ocho goles marcados y cinco encajados en ese periodo.

Burnley, en cambio, solo ha sumado un punto en sus últimos cinco encuentros, con cuatro derrotas y un empate. La más dolorosa fue la caída por 4-1 ante el Nottingham Forest. En total, los Clarets han marcado dos goles y encajado ocho en ese tramo, sin conseguir ninguna victoria.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 18 de octubre de 2025 en Premier League, con victoria del Burnley por 2-0 como local. Antes de ese partido, los dos clubes se cruzaron en el Championship: empate sin goles en enero de 2025 y victoria del Leeds por 0-1 en septiembre de 2024. En los cinco últimos enfrentamientos, Burnley suma dos victorias, Leeds una y hay dos empates.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Leeds ocupa la decimoquinta posición, mientras que el Burnley es decimonoveno.