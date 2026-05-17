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Premier League - Premier League Elland Road

Cómo ver Leeds vs Brighton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Leeds United recibe a Brighton & Hove Albion en Elland Road en un duelo de Premier League que cierra, para ambos equipos, una temporada de contrastes. Los blancos de Yorkshire han completado un regreso sólido a la máxima categoría del fútbol inglés, aunque la jornada final llega con la clasificación ya resuelta para los locales.

El Leeds que afronta este partido es un equipo que ha demostrado carácter a lo largo de la temporada. El empate 1-1 ante Tottenham en la última jornada, con Dominic Calvert-Lewin transformando un penalti decisivo, resumió bien lo que han sido los Whites: un equipo capaz de sacar puntos ante rivales directos en momentos de presión. Tony Dorigo, ex jugador del club, ha señalado públicamente que el equipo necesita refuerzos en ataque durante el próximo mercado de verano para no quedarse atrás.

Brighton llega a Elland Road en un momento de forma notable. Los Seagulls han ganado tres de sus últimos cinco partidos en la Premier League y vienen de golear 3-0 al Wolverhampton en su última salida, lo que los mantiene cómodos en la parte media-alta de la tabla.

El conjunto de la costa sur ha construido su proyecto sobre una filosofía de datos y captación inteligente. Incluso en estas últimas semanas de temporada, los informes apuntan a que el club ya trabaja en posibles incorporaciones para el próximo curso, con interés en un centrocampista del Hoffenheim de la Bundesliga.

Con la permanencia de Leeds asegurada y Brighton sin opciones de escalar más posiciones, el partido tiene el sabor de un cierre de temporada. Aun así, ambos equipos querrán terminar con buenas sensaciones ante su afición y sus rivales respectivamente.

Si quieres saber cómo ver el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión, retransmisión en streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Leeds afronta el partido con una lista de bajas considerable. Ilija Gruev, Gudmundsson, Nicolas Okafor, Pascal Struijk y Jayden Bogle están todos descartados por lesión, sin que haya suspendidos en el equipo local. El once proyectado sitúa a Darlow bajo palos, con una defensa formada por Bijol, Rodon y Bornauw, y un bloque de campo en el que figuran Aaronson, Longstaff, Justin, Tanaka y James por detrás de Calvert-Lewin.

Brighton tampoco llega al completo. Kaoru Mitoma, Diego Gomez, Mats Wieffer, Adam Webster y Spas Tzimas se pierden el desplazamiento a Elland Road por lesión. El once probable de los Seagulls apunta a Verbruggen en portería, con Van Hecke, De Cuyper, Dunk y Veltman en defensa, y Gross, Hinshelwood y Baleba en el centro del campo, acompañados de Minteh, Kadioglu y Welbeck en ataque. Se actualizará la información si hay novedades antes del pitido inicial.

Forma

Leeds llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Tottenham en la Premier League, un partido en el que los Whites igualaron desde el punto de penalti. Antes de eso, el equipo goleó 3-1 al Burnley y firmó una contundente victoria por 3-0 frente al Wolverhampton, aunque en el tramo intermedio cedió ante el Chelsea en copa y empató 2-2 con el Bournemouth en liga. En total, los locales han marcado diez goles y encajado cinco en ese período.

Brighton presenta un registro más regular: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue un 3-0 ante el Wolverhampton, y antes de eso cayeron 3-1 ante el Newcastle. Los Seagulls también derrotaron al Chelsea por 3-0 y al Burnley por 0-2 en ese tramo, acumulando once goles a favor y cinco en contra. El equipo visitante llega con buen ritmo goleador.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando Brighton se impuso por 3-0 como local en la Premier League. En el conjunto de los últimos cinco duelos entre estos dos clubes en la máxima categoría, Brighton acumula dos victorias, mientras que Leeds suma una, con dos empates. Los precedentes más cercanos en Elland Road terminaron en tablas: un 2-2 en marzo de 2023 y un 1-1 en mayo de 2022, lo que sugiere que los Whites han sabido plantar cara en casa, aunque la última visita de los Seagulls se saldó con una derrota abultada para el equipo local.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, Leeds ocupa la decimocuarta posición, mientras que Brighton se sitúa en el séptimo puesto, con ambos equipos con la permanencia y sus respectivos objetivos de temporada ya definidos antes de este último tramo.