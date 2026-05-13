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Cómo ver Lazio vs Inter Milán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles para este partido. Tanto DAZN como Movistar+ ofrecen cobertura del encuentro.

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Lazio e Inter Milán se vuelven a ver las caras, esta vez con la Copa Italia en juego. El duelo llega apenas días después de que los nerazzurri golearan a los romanos en la Serie A, lo que convierte este encuentro en una oportunidad inmediata de revancha para el conjunto de Marco Baroni.

Inter llega a este partido como campeón de la Serie A 2025-26. Cristian Chivu, en su primera temporada al frente del equipo, guió a los milaneses al título con tres jornadas de antelación, un logro que ya le ha valido negociaciones para renovar su contrato con una considerable mejora salarial.

Lazio, por su parte, atraviesa un momento de altibajos. Los blancocelestes encadenaron victorias ante Cremonese y Nápoles en las semanas previas, pero el 0-3 encajado en casa frente al propio Inter el pasado 9 de mayo dejó en evidencia la distancia entre ambos conjuntos en el tramo final de la temporada.

En el plano extradeportivo, el ambiente en el vestuario del Inter no está exento de ruido. El capitán Lautaro Martínez ha descartado públicamente cualquier salida, mientras que el presidente Beppe Marotta reconoció el interés del Barcelona por Alessandro Bastoni, aunque insistió en que el central no tiene intención de marcharse.

En cuanto a Lazio, el técnico Maurizio Sarri ha protagonizado declaraciones polémicas en los últimos días al amenazar con no presentarse al derbi ante la Roma por el horario asignado, lo que refleja cierta tensión interna en el club romano.

Con el título doméstico ya en el bolsillo, Inter afronta esta Copa Italia con la posibilidad de sumar otro trofeo a una temporada histórica. Lazio necesita una actuación de nivel para borrar el mal sabor de la derrota reciente. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información disponible sobre bajas por lesión, sanciones ni alineaciones probables para ninguno de los dos equipos de cara a este partido. Se añadirán novedades en cuanto estén confirmadas, más cerca de la hora del pitido inicial.

Lo mismo ocurre con Inter Milán: por el momento no se han comunicado ausencias ni convocatorias oficiales. La información se actualizará cuando el club haga pública la lista de jugadores disponibles.

Forma

Lazio llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-3 ante el propio Inter en la Serie A el 9 de mayo. Entre sus mejores actuaciones del período destaca el triunfo por 0-2 en el campo del Nápoles y la victoria por 1-2 en Cremonese. Los blancocelestes anotaron seis goles y encajaron nueve en esos cinco partidos.

Inter, por su parte, acumula cuatro victorias y un empate en el mismo tramo. El conjunto de Chivu ganó 2-0 al Parma el 3 de mayo, resultado que le dio el título de la Serie A. También venció 3-0 al Cagliari en el campeonato y se impuso 3-2 al Como en la Copa Italia. Su único punto cedido llegó en el empate 2-2 ante el Torino. Los nerazzurri marcaron 11 goles y encajaron cinco en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 9 de mayo de 2026, con victoria de Inter por 0-3 en el estadio de Lazio en la Serie A. Antes de ese resultado, Inter también se impuso 2-0 como local en noviembre de 2025 en la liga. En los últimos cinco duelos registrados, Inter no ha perdido ninguno: suma tres victorias y un empate, con el partido de Copa Italia de febrero de 2025 también saldado con un 2-0 a favor de los milaneses.