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Primera División - Primera División Estadi Municipal de Montilivi

Cómo ver Girona vs Elche en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Girona y Elche se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming.

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Girona y Elche se citan en el Estadi Municipal de Montilivi en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para ambos clubes. Con la temporada entrando en su recta final, el encuentro tiene un peso específico que va más allá de los tres puntos en juego.

El Girona de Michel atraviesa un tramo complicado. Tres derrotas en los últimos cinco partidos, incluyendo una caída ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana, han dejado al equipo catalán en una posición incómoda en la tabla. La falta de consistencia en el tramo decisivo de la temporada es la principal preocupación del técnico madrileño.

El Elche llega a Montilivi con la misma urgencia pero desde una perspectiva diferente. El equipo de Eder Sarabia se aferra a los resultados que le permitan salir de la zona de descenso, y la victoria ante el Getafe el pasado 17 de mayo fue un soplo de aire fresco en una campaña marcada por la irregularidad.

Ambos equipos se encuentran entre los puestos 17 y 18 de la clasificación, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo con consecuencias reales para la permanencia. No hay margen para el error cuando quedan tan pocas jornadas por disputarse.

Las bajas condicionarán los planteamientos de ambos técnicos. Michel no podrá contar con hasta seis jugadores, mientras que Sarabia gestiona su propia lista de ausencias de cara a un partido que su equipo no puede permitirse perder.

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Noticias del equipo y escuadras

Michel afronta este partido con una lista de bajas considerable. Arnau Martínez, Alejandro Francés, Bryan Gil, Cristian Portu, Juan Carlos y Vladyslav Vanat son todos bajas por lesión, lo que reduce notablemente las opciones del técnico del Girona. No hay suspendidos, pero la acumulación de ausencias en distintas líneas complica la confección del once. El equipo no ha publicado un once probable oficial y se esperan novedades más próximas al inicio del partido.

El Elche presenta una única baja confirmada: Yago Santiago está descartado por lesión. Eder Sarabia tampoco tiene suspendidos en su plantilla, por lo que dispone de mayor margen de maniobra para configurar su equipo. Al igual que en el caso local, no hay alineación probable confirmada y se añadirán actualizaciones cuando estén disponibles.

Forma

El Girona llega a este partido con un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimas cinco jornadas de Primera División. El conjunto catalán no ha ganado desde antes del mes de mayo, y su derrota más reciente llegó ante el Atlético de Madrid por 1-0 el pasado 17 de mayo. Antes de eso, los empates consecutivos ante Real Sociedad y Rayo Vallecano, ambos con el mismo marcador de 1-1, apuntaron a un equipo que compite pero no cierra los partidos. Las derrotas ante Mallorca y Valencia completan una racha que refleja serias dificultades para sumar de tres en tres.

El Elche, por su parte, muestra un perfil más irregular pero con destellos de capacidad ofensiva. Con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, el equipo ilicitano viene de ganar 1-0 al Getafe el 17 de mayo, un resultado que interrumpió una racha de resultados negativos. La derrota ante el Real Betis por 2-1 y el 3-1 encajado ante el Celta de Vigo son los puntos más bajos de ese tramo, aunque el triunfo en Oviedo por 1-2 demuestra que el equipo es capaz de sacar puntos fuera de casa. En conjunto, el Elche ha marcado cinco goles y encajado seis en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre Girona y Elche está marcado por el dominio ilicitano en el último enfrentamiento. El 7 de diciembre de 2025, el Elche goleó al Girona por 3-0 en partido de Primera División disputado en el Martínez Valero, un resultado que supone el antecedente más inmediato de este choque. Retrocediendo en el tiempo, el Girona se impuso en los dos encuentros jugados como local en Primera División, con un 2-0 en abril de 2023 y un 2-1 en noviembre de 2022 cuando visitó Elche. En los cinco partidos registrados entre ambos, que incluyen también una eliminatoria de Copa del Rey y un duelo en Segunda División, el Elche acumula dos victorias frente a las tres del Girona, con un marcador global que refleja una rivalidad equilibrada aunque con tendencia a los resultados abultados.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Girona ocupa la decimoctava posición y el Elche la decimoséptima, con ambos equipos inmersos en la lucha por la permanencia.