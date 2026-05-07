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Conference League - Final Stage Selhurst Park

Cómo ver Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y retransmisión en directo disponibles para ver Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk. Para los espectadores en España, Movistar+ cuenta con los derechos del partido y ofrece cobertura completa de la UEFA Conference League.

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Crystal Palace recibe a Shakhtar Donetsk en Selhurst Park en la segunda semifinal de la UEFA Conference League, con los Eagles defendiendo una ventaja de dos goles obtenida en la ida.

En el partido de ida, disputado el 30 de abril, Crystal Palace se impuso 3-1 en territorio ucraniano. Ismaila Sarr abrió el marcador en los primeros segundos del encuentro, estableciendo un récord histórico en la competición, y el conjunto londinense no cedió terreno a partir de ahí.

Para el Shakhtar, la misión en Selhurst Park es clara: necesita remontar una diferencia de dos goles para seguir con vida en Europa. El conjunto ucraniano llega con confianza doméstica, habiendo ganado tres de sus últimos cuatro partidos de liga antes de este duelo.

Oliver Glasner tendrá algunas bajas que gestionar, aunque el bloque defensivo que funcionó tan bien en la ida parece mantenerse. La presencia de Chris Richards en la zaga fue determinante en Polonia, donde su lanzamiento en largo propició directamente uno de los goles del Palace.

Los Eagles, eso sí, llegan con el ánimo algo tocado tras caer 3-0 ante el Bournemouth el pasado fin de semana en Premier League. Glasner deberá medir el desgaste físico de una plantilla que ha compaginado dos frentes durante toda la temporada.

Con el billete para la final de la Conference League en juego, Selhurst Park promete una noche de fútbol europeo de altura. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Crystal Palace no podrá contar con Eddie Nketiah ni con Cheick Doucouré por lesión. No hay jugadores sancionados. El once proyectado de los Eagles es: D. Henderson; J. Canvot, M. Lacroix, C. Richards, Y. Pino; D. Munoz, T. Mitchell, I. Sarr, A. Wharton; D. Kamada, J. Mateta.

Shakhtar Donetsk llega sin lesionados ni suspendidos registrados. Su once proyectado es: D. Riznyk; V. Tobias, M. Matviyenko, P. Henrique, V. Bondar; A. Santana, Pedrinho, M. Gomes, Newerton; O. Ocheretko, Kaua Elias. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 9 E. Nketiah

28 C. Doucoure Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Crystal Palace acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-0 ante el Bournemouth el 3 de mayo. La victoria más destacada del periodo fue el 3-1 ante el Shakhtar Donetsk en la ida de esta semifinal, el 30 de abril. Los Eagles también cayeron 3-1 ante el Liverpool y 2-1 ante la Fiorentina en ese tramo, aunque igualaron 0-0 con el West Ham.

Shakhtar Donetsk presenta cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue un triunfo 2-1 ante el Dynamo Kyiv el 3 de mayo. El conjunto ucraniano venció también al Kudrivka (3-1), al Zorya (2-1) y al Polissya Zhytomyr (1-0), con la única derrota en este tramo siendo precisamente la caída 3-1 en la ida ante el Crystal Palace. Shakhtar ha marcado ocho goles y encajado siete en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

CRY Último partidos SHK 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Shakhtar Donetsk 1 - 3 Crystal Palace 3 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre ambos equipos es el partido de ida de esta misma eliminatoria, disputado el 30 de abril de 2026 en la Conference League. El Crystal Palace se impuso 3-1 como visitante, con Shakhtar como equipo local según el marcador oficial. No existen más encuentros previos entre los dos clubes en el conjunto de datos disponible.

Clasificación

En la tabla de la UEFA Conference League, el Crystal Palace ocupa la décima posición, mientras que el Shakhtar Donetsk se sitúa en el sexto lugar.