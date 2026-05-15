Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio El Arcangel

Cómo ver Córdoba vs Albacete en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream disponibles para seguir el partido en directo. El encuentro entre Córdoba y Albacete se puede ver a través de Movistar+ y DAZN, las dos plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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El Estadio El Arcángel acoge un duelo de Segunda División entre Córdoba CF y Albacete Balompié, dos equipos que llegan a este encuentro con aspiraciones muy distintas sobre la tabla.

El Córdoba atraviesa un momento de forma extraordinario. Los blanquiverdes han ganado sus cinco últimos partidos en la liga y llegan al encuentro como uno de los conjuntos más en forma de la categoría, con la confianza propia de un equipo que no conoce la derrota desde hace semanas.

El Albacete, por su parte, también llega en buena dinámica. Los manchegos han encadenado dos victorias consecutivas y mostraron su capacidad goleadora hace apenas unas semanas cuando golearon al Granada por 4-1. Sin embargo, su irregularidad a lo largo del curso les sitúa en una posición más comprometida en la clasificación.

El duelo entre ambos conjuntos tiene un componente extra de interés tras el agitado final de temporada que ha vivido la Segunda División. El entorno del FC Andorra protagonizó una polémica sonada precisamente en el partido que el Albacete ganó al conjunto andorrano, lo que da fe del ambiente competitivo que rodea a los equipos implicados en esta recta final.

Con el Córdoba buscando consolidar su posición y el Albacete necesitado de puntos para mejorar su situación, el partido promete intensidad desde el primer minuto.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de kick-off.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento no hay información oficial disponible sobre bajas, lesiones ni sanciones en el Córdoba CF para este partido. El once probable tampoco ha sido confirmado, y se actualizará con los datos más recientes conforme se acerque el día del encuentro.

Tampoco hay datos confirmados sobre el estado de la plantilla del Albacete Balompié. No se han reportado lesiones ni suspensiones hasta la fecha, y el once inicial previsto se añadirá cuando esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Córdoba llega al partido con un pleno de victorias en sus últimos cinco compromisos ligueros, un registro que le convierte en el equipo más regular de la Segunda División en las últimas semanas. Los cordobeses han sumado cinco triunfos consecutivos, arrancando con una victoria ante el Real Zaragoza por 1-0 y culminando con otro triunfo ante el Granada por el mismo marcador. En ese tramo también firmaron un notable 3-2 ante el Gijón, lo que muestra su capacidad para ganar incluso en partidos con intercambio de golpes. En total, el Córdoba ha marcado ocho goles y encajado cinco en ese período, combinando solidez y pegada.

El Albacete presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo ante la Cultural Leonesa por 2-1, y antes de eso ganaron al FC Andorra fuera de casa por 0-1. La derrota más abultada del período fue la sufrida ante el Eibar por 0-3, aunque respondieron con una goleada de 4-1 al Granada. El conjunto manchego ha marcado ocho goles y encajado siete en ese tramo, con un perfil más irregular que su rival.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos está marcado por el equilibrio y los resultados ajustados. El enfrentamiento más reciente tuvo lugar en octubre de 2025, cuando el Albacete recibió al Córdoba en casa y cayó por 1-3, un resultado que da ventaja al conjunto cordobés en la memoria más inmediata. En los cuatro precedentes anteriores de los que se dispone registro, el Córdoba acumula dos victorias, el Albacete ninguna, y los empates han aparecido en dos ocasiones, lo que refleja una rivalidad donde los puntos no se reparten fácilmente.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Córdoba ocupa la novena posición, mientras que el Albacete se sitúa en el duodécimo puesto, lo que convierte este partido en un duelo entre dos equipos de la zona media de la clasificación.