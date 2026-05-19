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Premier League - Premier League Stamford Bridge

Cómo ver Chelsea vs Tottenham en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de streaming disponibles para ver Chelsea vs Tottenham en vivo. El partido puede seguirse a través de Movistar+, que ofrece cobertura de la Premier League en España. También está disponible en DAZN. Si vas a viajar y quieres acceder a los servicios de streaming de tu país desde el extranjero, una VPN te permite conectarte a un servidor en tu país de origen y ver el partido sin restricciones geográficas.

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El derbi del norte y sur de Londres llega al Stamford Bridge con más carga emocional de lo habitual. Chelsea y Tottenham se miden en la Premier League en un momento delicado para ambos clubes, con la clasificación europea todavía en juego y el ambiente en los dos vestuarios lejos de ser tranquilo.

Para el Chelsea, este partido llega en medio de una transición profunda. La derrota en la final de la FA Cup ante Manchester City dejó al capitán Reece James disculpándose públicamente con la afición por la falta de resultados durante la temporada, según recoge el contexto de la campaña. La directiva del club ya ha respondido con contundencia: Xabi Alonso ha sido confirmado como nuevo entrenador con un contrato de cuatro años, aunque no tomará el mando hasta el 1 de julio.

Eso significa que este encuentro se disputa aún bajo la sombra de la gestión saliente. El equipo necesita un resultado positivo para no comprometer sus opciones de fútbol europeo la próxima temporada, lo que convierte este duelo en algo más que un simple derbi.

El Tottenham llega al Stamford Bridge desde una posición aún más comprometida en la tabla. Los de norte de Londres han tenido una segunda mitad de temporada irregular, aunque han mostrado cierta solidez en sus últimas salidas de Premier League. Un triunfo aquí tendría un valor enorme para sus propias aspiraciones.

Las bajas son un factor determinante en ambos bandos. Tottenham afronta el partido con una lista de ausencias considerable, lo que condiciona las opciones del técnico visitante. Chelsea también tiene sus propias limitaciones, aunque su once probable mantiene nombres de peso en el centro del campo y en ataque.

Para saber cómo ver este derbi londinense en directo por televisión o en streaming, sigue leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

En el Chelsea, Enzo Fernández y Moisés Caicedo apuntalan el centro del campo en el once proyectado, con Cole Palmer como referencia creativa y João Pedro en punta. Las bajas confirmadas son Gittens y Estêvão, ambos fuera por lesión. No hay suspensiones registradas.

El Tottenham llega al Stamford Bridge con una lista de bajas muy extensa. Xavi Simons, Dominic Solanke, Guglielmo Vicario, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Cristian Romero y Mohammed Kudus están todos descartados por lesión. Con tantas ausencias, el once probable sitúa a Randal Kolo Muani y Mathys Tel en posiciones ofensivas, con Rodrigo Bentancur y Conor Gallagher en el medio. Se añadirá cualquier novedad relevante conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Chelsea llega a este derbi con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente llegó ante Manchester City por 0-1 en la Copa, mientras que el equipo también cedió ante Nottingham Forest por 1-3 y ante Brighton por 0-3 en la Premier League. El único punto de liga en ese tramo lo consiguieron empatando 1-1 frente al Liverpool. En conjunto, los Blues han marcado seis goles y encajado ocho en ese período, una estadística que refleja la fragilidad defensiva que ha marcado su temporada.

El Tottenham presenta un perfil más equilibrado en sus últimos cinco encuentros: dos victorias, dos empates y una derrota. Su triunfo más reciente en liga llegó ante Aston Villa por 1-2, y también ganaron en Wolverhampton por 0-1. Empataron ante Leeds y Brighton, y su única derrota fue ante Sunderland por 1-0. Los visitantes han marcado seis goles y encajado cinco en ese tramo, con una tendencia más consistente fuera de casa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre estos dos clubes favorece claramente al Chelsea. En el enfrentamiento más reciente, disputado en noviembre de 2025 en White Hart Lane, el Chelsea se impuso 0-1 al Tottenham en la Premier League. Antes de ese resultado, el Chelsea también ganó en Stamford Bridge por 1-0 en abril de 2025 y por 2-0 en mayo de 2024. El único partido en el que el Tottenham logró un resultado positivo en estos cinco antecedentes fue un empate implícito en la derrota 3-4 en diciembre de 2024, cuando el Chelsea se llevó los tres puntos pese al marcador ajustado. En términos globales, el Chelsea domina esta serie con cuatro victorias frente a ninguna del Tottenham.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Chelsea ocupa la décima posición mientras que el Tottenham se encuentra en el puesto diecisiete. La distancia entre ambos equipos en la tabla ilustra las dificultades que han atravesado los visitantes esta temporada, aunque el Chelsea tampoco ha rendido al nivel esperado dado el talento de su plantilla.