Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio Skyfi Castalia

Cómo ver Castellón vs Córdoba en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Castellón vs Córdoba se puede ver en televisión y en live stream a través de las plataformas disponibles en España. A continuación encontrarás los canales y servicios donde podrás seguir el partido en directo.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Castellón y Córdoba se enfrentan en el Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana en un partido de Segunda División con mucho en juego para ambos conjuntos.

El cuadro local llega en un estado de forma sobresaliente. Cuatro victorias en los últimos cinco encuentros consolidan al Castellón como uno de los equipos más en forma de la categoría, y su afición espera que esa inercia positiva continúe ante su público.

El Córdoba, por su parte, aterriza en la Costa del Azahar con una confianza notable. Los andaluces encadenan cuatro victorias consecutivas en liga y vienen de superar al Sporting de Gijón en la última jornada, lo que los sitúa en un momento de solidez real.

Ambos equipos han protagonizado encuentros disputados en las últimas temporadas, con resultados ajustados que reflejan el equilibrio entre dos clubes con ambición clara en esta categoría.

La clasificación añade interés al duelo: el Castellón ocupa la cuarta posición y tiene la vista puesta en el playoff de ascenso, mientras que el Córdoba, décimo, busca acercarse a los puestos de privilegio.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El cuerpo técnico del Castellón no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro. Del mismo modo, no se ha confirmado un once probable para el partido. Se actualizará esta sección con los datos disponibles conforme se acerque el pitido inicial.

El Córdoba tampoco ha comunicado novedades sobre lesionados o suspendidos. No existe alineación probable confirmada por el momento. Cualquier novedad quedará reflejada aquí antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Castellón llega al partido con un balance de cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-3 ante el Málaga el 25 de abril. En ese tramo de cinco partidos, los castellonenses han marcado doce goles y encajado ocho, con triunfos también ante Burgos (3-1) y Granada (3-2). Solo cedieron puntos ante el Mirandés en un empate a dos tantos.

El Córdoba presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga. El más reciente fue el triunfo por 3-2 frente al Sporting de Gijón el 26 de abril. Los andaluces han marcado nueve goles y encajado cinco en ese período, con victorias ante Cádiz (1-3 en campo rival) y Real Zaragoza (1-0). Su único tropiezo llegó ante el Deportivo de La Coruña, donde cayeron por 2-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de septiembre de 2025 en Segunda División, con el Córdoba como local venciendo por 2-1 al Castellón. En los cinco últimos duelos registrados, el Córdoba acumula tres victorias por una del Castellón, con un empate, y ha marcado diez goles por ocho del conjunto castellonense. El último precedente en el Skyfi Castalia, disputado en enero de 2025, acabó con victoria cordobesa por 1-2.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Castellón ocupa la cuarta posición, mientras que el Córdoba se sitúa en el décimo puesto.