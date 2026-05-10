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Premier League - Premier League Turf Moor

Cómo ver Burnley vs Aston Villa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de televisión y live stream disponibles para seguir el Burnley vs Aston Villa en directo. DAZN y Movistar+ son las plataformas que ofrecen cobertura del partido en España.

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Burnley recibe a Aston Villa en Turf Moor en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

Los Clarets atraviesan una racha negativa que difícilmente podría ser peor. Cinco derrotas consecutivas en la liga han dejado al equipo en el puesto 19 de la tabla, con el descenso como una realidad cada vez más cercana. La última derrota, un 3-1 ante Leeds, fue otro golpe duro para un vestuario que lleva semanas sin encontrar respuestas.

Aston Villa llega a Burnley en una situación completamente distinta. El equipo de Unai Emery acaba de protagonizar una noche histórica en Europa, eliminando al Nottingham Forest con un contundente 4-0 en Villa Park para alcanzar la final de la Europa League. La euforia en el club es máxima.

Sin embargo, el Villa no llega en su mejor momento en la Premier League. Tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga evidencian que el equipo ha pagado el peaje de su exigente calendario europeo. La derrota ante el Tottenham por 2-1 fue la más reciente.

Jadon Sancho es una de las incorporaciones más llamativas en el once proyectado del Villa para este partido. El extremo, cedido en el club, buscará demostrar su valor en un escenario en el que tiene todo por ganar.

Con Burnley luchando por su supervivencia en la élite y el Villa con la mente puesta en dos frentes, este partido tiene todos los ingredientes para deparar sorpresas. A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Burnley no podrá contar con J. Beyer ni J. Cullen por lesión, y no hay ningún jugador sancionado. El once proyectado sitúa a M. Dubravka bajo palos, con K. Walker, B. Humphreys, H. Ekdal y M. Esteve en defensa, Q. Hartman y L. Tchaouna en el centro del campo, y J. Anthony, J. Laurent, J. Ward-Prowse y Z. Flemming completando el equipo.

Aston Villa llega con tres bajas por lesión: A. Onana, Alysson Edward y B. Kamara están fuera. No hay suspensiones. El once proyectado del Villa incluye a Damián Martínez en portería, con T. Mings, Victor Nilsson Lindelöf, M. Cash e I. Maatsen en defensa, Y. Tielemans y M. Rogers en el centro del campo, y L. Bogarde, J. Sancho, R. Barkley y T. Abraham formando el bloque ofensivo. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

Burnley encadena cinco derrotas consecutivas en sus últimos cinco partidos de Premier League, con un balance de 0 victorias, 0 empates y 5 derrotas. Los Clarets han anotado tan solo 3 goles y han encajado 11 en ese periodo. Su partido más reciente fue una derrota por 3-1 ante Leeds, y también cayeron 4-1 ante el Nottingham Forest y 3-1 ante el Fulham. La fragilidad defensiva del equipo es un patrón que se repite semana tras semana.

Aston Villa presenta un registro de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con 11 goles a favor y 6 en contra. Su resultado más reciente fue la goleada 4-0 al Nottingham Forest en la Europa League, aunque en la Premier League su última salida fue una derrota por 1-2 ante el Tottenham. El Villa también venció 4-3 al Sunderland en la liga, lo que muestra su capacidad goleadora cuando está en forma.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 5 de octubre de 2025 en la Premier League, con el Aston Villa ganando 2-1 como local. En los cinco últimos duelos entre ambos conjuntos, el Aston Villa domina el balance con cuatro victorias por un empate, sumando 12 goles a favor por 6 en contra. Burnley solo logró un empate 1-1 en su feudo en mayo de 2022, y no ha ganado ningún partido de esta serie.

Clasificación

En la Premier League, Burnley ocupa el puesto 19 de la clasificación, mientras que Aston Villa se sitúa en la quinta posición.