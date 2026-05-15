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Premier League - Premier League Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Liverpool en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El partido entre Aston Villa y Liverpool se podrá ver en directo a través de DAZN, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de live stream disponibles.

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El Villa Park de Birmingham acoge este domingo un duelo de Premier League entre Aston Villa y Liverpool con mucho en juego para ambos equipos en la recta final de la temporada. Los de Birmingham buscan aferrarse a sus opciones de clasificación para la Champions League, mientras que el conjunto de Anfield llega con la necesidad de sumar puntos para consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

El Aston Villa de Unai Emery atraviesa un momento delicado. El empate a dos ante el Burnley ya descendido en la última jornada generó sorpresa, aunque el técnico español se mostró llamativamente positivo tras el partido. Con tres derrotas en sus últimas cuatro jornadas de liga, el equipo necesita una reacción contundente en casa.

El Liverpool, por su parte, llega a Birmingham sin su estrella Mohamed Salah, baja confirmada para este encuentro. El equipo de Arne Slot encadena resultados dispares y sabe que un tropiezo en Villa Park complicaría sus aspiraciones en la clasificación final.

La situación en el banquillo del Liverpool añade otro punto de interés al partido. Los rumores sobre el futuro de Arne Slot no han cesado, y el club ha mantenido contactos discretos para explorar alternativas en el mercado de entrenadores, lo que genera cierta incertidumbre de cara al cierre de temporada.

En el plano defensivo, el Liverpool también afronta dudas estructurales. El club busca refuerzos para el centro de la zaga de cara al próximo mercado de verano, y la ausencia de varios defensores titulares esta temporada ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporaciones.

Sea como sea, Villa Park promete un partido de alto voltaje entre dos de los equipos más reconocibles de la Premier League. A continuación, toda la información para seguir el partido por televisión o en directo online.

Noticias del equipo y escuadras

El Aston Villa llega al partido con varias ausencias en su plantilla. Amadou Onana, Alysson Edward y Boubacar Kamara son bajas confirmadas por lesión. El once proyectado por Emery sitúa a Damián Martínez bajo palos, con una línea defensiva formada por Maatsen, Konsa, Mings y Cash. En el centro del campo apuntan a la titularidad Rogers, Barkley, Nilsson Lindelöf y McGinn, con Tielemans y Watkins completando el once.

El Liverpool viaja a Birmingham con una lista de bajas considerable. Mohamed Salah, Alisson Becker, Bajcetic, Leoni, Bradley, Endo y Ekitike son todos bajas por lesión. El equipo visitante podría alinear a Mamardashvili en portería, con Van Dijk, Jones, Kerkez y Konate en defensa, y Gravenberch, Mac Allister y Szoboszlai en el centro del campo. Ngumoha, Frimpong y Gakpo completarían el once. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial si hay novedades.

Forma

El Aston Villa llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue el empate a dos ante Burnley en liga, un resultado que no satisfizo a nadie en el club a pesar de las palabras de su entrenador. La única victoria en ese tramo llegó en la Europa League ante el Nottingham Forest por 4-0, aunque ese mismo rival les eliminó en la ida con un 1-0. En liga, las derrotas ante el Tottenham (1-2) y el Fulham (1-0) reflejan una irregularidad que preocupa de cara al cierre de temporada.

El Liverpool acumula dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Slot empató 1-1 ante el Chelsea en la última jornada de liga y cayó 3-2 ante el Manchester United en un partido que dejó dudas. Sus victorias ante Crystal Palace (3-1) y Everton (1-2) muestran la capacidad del equipo para competir, aunque la derrota ante el Paris Saint-Germain por 2-0 en la Liga de Campeones marcó el final de su aventura europea esta temporada. En conjunto, el Liverpool ha marcado siete goles y encajado siete en estos cinco encuentros, un balance que refleja su falta de solidez defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los precedentes recientes entre ambos equipos en la Premier League favorecen claramente al Liverpool. El encuentro más reciente, disputado en Anfield en noviembre de 2025, terminó con victoria del Liverpool por 2-0. En las últimas cinco citas entre ambos clubes en la máxima categoría inglesa, el Liverpool ha ganado en tres ocasiones, con un empate y ninguna victoria para el Aston Villa. Los partidos en Villa Park han sido más igualados: el Villa logró un empate 2-2 en febrero de 2025 y un llamativo 3-3 en mayo de 2024, pero la tendencia general de la serie apunta a una ligera superioridad del conjunto visitante.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Liverpool ocupa la cuarta posición y el Aston Villa la quinta, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo por los puestos de acceso a la Liga de Campeones en la última fase de la temporada.