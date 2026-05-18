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Premier League - Premier League Emirates Stadium

Cómo ver Arsenal vs Burnley en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de televisión y streaming disponibles para seguir el Arsenal vs Burnley en directo. Tanto Movistar+ como DAZN ofrecen cobertura del fútbol inglés en España, por lo que conviene comprobar cuál de las dos plataformas emite este partido en tu territorio.

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El Arsenal recibe al Burnley en el Emirates Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento decisivo de la temporada. Los Gunners, líderes de la clasificación, tienen ante sí la oportunidad de dar otro paso hacia el título.

El equipo de Mikel Arteta llega al partido con la confianza propia de un líder. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un paso por las eliminatorias de la Liga de Campeones, reflejan la solidez de un grupo que ha madurado notablemente. Arteta ha reconocido públicamente que el club lleva años cerca de los grandes títulos sin conseguirlos, y esa deuda pendiente es el combustible que mueve a este Arsenal.

Bukayo Saka ha transmitido esa misma determinación. El extremo inglés ha hablado de lo que significaría ganar un título con el Arsenal, dejando claro que el vestuario entiende el peso del momento. Declan Rice, pieza central del proyecto tanto en lo futbolístico como en lo anímico, también atraviesa un gran estado de forma.

El Burnley, por su parte, llega en una situación muy distinta. Con el descenso como amenaza real, los de Vincent Kompany necesitan puntos con urgencia. Su racha reciente ha sido irregular, aunque arrancaron un empate en su último desplazamiento ante el Aston Villa.

El Emirates será un fortín difícil de escalar para un Burnley que históricamente ha sufrido ante el Arsenal. Los locales parten como claros favoritos, pero el fútbol siempre reserva sorpresas.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario y las novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El Arsenal llega con varias bajas en defensa. Kieran Trippier continúa en el dique seco junto a Ben White y Mikel Merino, lo que condiciona las opciones de Arteta en la zona defensiva. El once proyectado sitúa a David Raya bajo palos, con una línea de cuatro formada por Riccardo Calafiori, William Saliba, Cristhian Mosquera y Gabriel. En el centro del campo aparecen Declan Rice y Emile Smith Rowe, con Leandro Trossard y Bukayo Saka en las bandas. Viktor Gyökeres encabeza el ataque según el once probable.

El Burnley también afronta el partido con problemas en su plantilla. Jóhann Berg Gudmundsson y Josh Cullen no están disponibles por lesión. El once visitante proyectado apunta a Mathew Weiss en portería, con una defensa encabezada por Kyle Walker y Axel Tuanzebe. Luca Koleosho y Zian Flemming tendrán responsabilidad en ataque. Se añadirán más novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El Arsenal llega al partido en un estado de forma sobresaliente. Cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos muestran a un equipo que compite con intensidad en todos los frentes. Su triunfo más reciente llegó en Upton Park, donde se impusieron al West Ham por 0-1. Antes de eso, eliminaron al Atlético de Madrid de la Liga de Campeones con una victoria 1-0 en el partido de vuelta, tras haber empatado 1-1 en la ida. Ante el Fulham firmaron su actuación más contundente del periodo, con un 3-0 sin réplica. En total, los Gunners han marcado seis goles y encajado dos en esos cinco encuentros.

El Burnley, en cambio, atraviesa un momento muy delicado. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos dibujan una racha preocupante para un equipo que lucha por la permanencia. Su único punto en ese tramo llegó en el empate 2-2 ante el Aston Villa en la última jornada. Antes de eso, cayeron ante el Leeds por 3-1 y sufrieron un doloroso 4-1 ante el Nottingham Forest. Los clarets han encajado diez goles en esos cinco partidos, una cifra que refleja la fragilidad defensiva del equipo visitante.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos habla con claridad a favor del Arsenal. En los últimos cinco enfrentamientos en la Premier League, los Gunners no han perdido ninguno, acumulando cuatro victorias y un empate. El choque más reciente, disputado en Turf Moor en noviembre de 2025, acabó con un contundente 0-2 para el Arsenal. Antes de eso, en febrero de 2024, los londinenses firmaron su actuación más dominante de la serie con un aplastante 0-5 en el estadio del Burnley. El único punto que los clarets han logrado en estos cinco duelos fue el empate 0-0 en enero de 2022 en el Emirates.

Clasificación

El Arsenal lidera la Premier League, mientras que el Burnley ocupa el farolillo rojo de la clasificación. La diferencia de posiciones entre ambos equipos resume perfectamente el contraste de situaciones que llegan a este partido: un líder que persigue el título frente a un equipo que pelea por no descender.