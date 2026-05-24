Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio Carlos Belmonte

Cómo ver Albacete vs Real Sociedad B en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Albacete vs Real Sociedad B se puede seguir en directo a través de Movistar+ y DAZN. A continuación se detallan las opciones de televisión y live stream disponibles para este partido de Segunda División.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

El Estadio Carlos Belmonte de Albacete acoge este encuentro de Segunda División entre el conjunto manchego y el filial de la Real Sociedad, dos equipos que llegan a la recta final de la temporada con objetivos bien distintos pero con la misma necesidad de sumar puntos.

El Albacete ha encontrado regularidad en las últimas semanas. Cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos ligueros reflejan un equipo que ha levantado el vuelo en el tramo decisivo de la temporada, con Alberto González consolidando una propuesta sólida en casa.

El filial txuri-urdin, dirigido por Ion Ansotegui, llega en un momento más irregular. Los de San Sebastián han alternado resultados positivos con tropiezos que complican su posición en la tabla, y necesitan una respuesta contundente fuera de casa.

El once probable del Albacete mantiene la estructura que le ha dado resultados recientes, con Diego Mariño bajo palos y una línea defensiva que ha mostrado mayor consistencia. El filial realista también presenta una alineación definida, con Aitor Fraga en portería y Gorka Carrera como referencia ofensiva.

Ambos equipos se han visto las caras en pocas ocasiones en categorías profesionales, lo que añade cierta incertidumbre a un partido que, sobre el papel, favorece al equipo local por condición y momento de forma.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de kick-off y las últimas novedades de los dos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Alberto González no tiene bajas confirmadas por lesión ni sancionados para este partido. El técnico albaceteño apunta a un once con Diego Mariño en portería, una defensa formada por Lluis López, Pepe Sánchez, Carlos Neva y Lorenzo Aguado, y un centro del campo con Javi Villar y Antonio Pacheco. Jonathan Gómez, Fran Gámez y Jefte Betancor completarían las líneas medias y ofensivas, con Víctor San Bartolomé como referencia arriba.

El filial de la Real Sociedad tampoco presenta ausencias por sanción ni lesión según los datos disponibles. Ion Ansotegui alinearía a Aitor Fraga bajo palos, con Iker Calderón, Unax Ayo, Jon Garro y Unax Agote en defensa. Alex Lebarbier, Jon Eceizabarrena y Lander Astiazarán formarían el centro del campo, mientras que Tomy Carbonell, Gorka Carrera y Alex Marchal actuarían en las posiciones más avanzadas. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Albacete llega al partido en un estado de forma notable. Los manchegos han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en Segunda División, con su única derrota siendo una goleada por 0-3 ante el Eibar a finales de abril. Antes y después de ese tropiezo, el equipo de Alberto González respondió con solidez: una victoria por 4-1 ante el Granada y tres triunfos consecutivos ante FC Andorra, Cultural Leonesa y Córdoba. En esos cinco partidos, el Albacete ha marcado ocho goles y encajado ocho, aunque los datos ofensivos más recientes apuntan a una mayor contención defensiva.

El filial de la Real Sociedad presenta un balance más modesto en el mismo período: una victoria, dos empates y dos derrotas. El conjunto txuri-urdin ganó en Huesca por 1-2, pero no pudo pasar del empate ante Mirandés en su último partido, con un 2-2 que refleja las dificultades para cerrar encuentros. Las derrotas ante Real Valladolid y Racing Santander en abril evidencian una irregularidad que el equipo no ha logrado corregir del todo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes recientes entre estos dos clubes son escasos y poco concluyentes. El encuentro más reciente se disputó en enero de 2026 en la Segunda División, con el filial realista como local y un resultado final de 0-0. Antes de ese empate sin goles, los dos equipos se habían visto las caras en la Primera Federación, con victorias para cada bando y un empate a dos en el encuentro jugado en San Sebastián en agosto de 2016. En el conjunto de los tres partidos registrados, ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse con claridad.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Albacete ocupa la undécima posición, mientras que el filial de la Real Sociedad se sitúa cuatro puestos por debajo, en el decimoquinto lugar. Ninguno de los dos equipos está comprometido con el descenso ni aspira a los puestos de ascenso, lo que convierte este partido en una disputa por el orgullo y la posición final en la clasificación.