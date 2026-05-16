Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

1ª División - 1ª División Kingdom Arena

Cómo ver Al Hilal vs Neom SC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Es posible que recibamos una comisión si te registras a través de uno de nuestros enlaces.

A continuación te indicamos las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles para seguir este partido. Si te encuentras fuera de tu país habitual, una VPN te permite acceder a tu servicio de streaming desde cualquier lugar del mundo, evitando las restricciones geográficas y viendo el partido como si estuvieras en casa.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Al Hilal recibe al Neom SC en el Kingdom Arena de Riad en un encuentro de la 1ª División saudí que llega en un momento decisivo de la temporada para el conjunto azul.

El equipo de Riad viene de protagonizar uno de los episodios más dramáticos del campeonato. Tras empatar 1-1 ante Al Nassr en el minuto 98 gracias a un autogol cómico del portero visitante Bento Matheus, Al Hilal sigue con vida en la lucha por el título y buscará aprovechar cualquier tropiezo de los líderes.

En el plano doméstico, la semana previa al choque con Neom llegó marcada por la conquista de la Copa del Rey saudí. Al Hilal se impuso 2-1 al Al Kholood con Karim Benzema como figura, sumando su decimosegundo título en esa competición y el tercero en cuatro años.

El Neom SC llega a Riad con la moral alta tras ganar su último partido de liga frente al Al Shabab por 2-1. El conjunto visitante ha mostrado una cara competitiva en las últimas semanas, con dos victorias en sus últimos cinco compromisos ligueros.

Sin embargo, el historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a los locales. En el único enfrentamiento registrado esta temporada, Al Hilal ganó 2-1 como visitante en el feudo del Neom, lo que da una idea del nivel de exigencia que encontrará el equipo del norte.

Para Al Hilal, esta es una oportunidad de consolidar su posición en la tabla y mantener presión sobre los que mandan en la clasificación. El Kingdom Arena promete ser un escenario caliente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en las filas del Al Hilal, ni tampoco se ha publicado un once probable oficial. Cabe señalar que Darwin Núñez ya no forma parte de la plantilla tras la rescisión mutua de su contrato con el club.

En cuanto al Neom SC, tampoco hay datos disponibles sobre lesionados, sancionados ni alineación prevista. Esta sección se actualizará con la información más reciente a medida que se acerque el momento del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Al Hilal llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos, un registro que refleja la solidez del equipo en las semanas recientes. Su partido más reciente fue ese empate agónico 1-1 ante Al Nassr, igualado en el tiempo añadido tras el autogol del portero visitante. Antes de ese resultado, los azules encadenaron tres victorias consecutivas en liga, incluyendo un contundente 0-3 ante el Al Hazem y un triunfo por 1-2 frente al Al Khaleej. En total, Al Hilal anotó ocho goles y encajó tres en esos cinco partidos.

El Neom SC presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco jornadas. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante el Al Shabab, que rompió una racha de dos empates consecutivos. El conjunto visitante también firmó un notable 3-4 ante el Al Ittihad, aunque no pudo sostener ese nivel de manera consistente, como demostró la derrota 2-1 ante el Al Najma. En conjunto, el Neom SC marcó nueve goles y encajó nueve en ese tramo, lo que muestra una cara ofensiva activa pero una defensa con margen de mejora.

Historial de Enfrentamientos Directos

HIL Último partidos NEO 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Neom SC 1 - 2 Al Hilal 2 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 18 de enero de 2026 en la 1ª División, cuando el Neom SC ejercía de local y Al Hilal se llevó los tres puntos con un 1-2. Ese resultado es el único dato disponible del historial directo entre ambos conjuntos, y sitúa a Al Hilal como favorito con base en los precedentes más cercanos.

Clasificación

En la tabla de la 1ª División, Al Hilal ocupa la segunda posición, lo que le mantiene en la pelea por el título hasta las últimas jornadas. El Neom SC se encuentra en el octavo puesto, en la zona media de la clasificación, con objetivos bien distintos a los del rival de este sábado.