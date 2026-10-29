Newell's Old Boys trabaja intensamente para lograr el regreso de Lionel Messi, según informa Gonzalo Calvigioni, periodista local de Rosario, la ciudad natal del futbolista.

Según Calvigioni, el club de Rosario, donde Messi empezó a jugar al fútbol, está haciendo todo lo posible para conseguir el regreso del ocho veces ganador del Balón de Oro.

En Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, afirma que Messi «nunca ha estado tan cerca de volver a Newell's Old Boys como ahora». El club espera incorporarlo ya en enero de 2027.

Messi tiene contrato con Inter Miami hasta finales de diciembre de 2028, por lo que no parece probable que regrese a su país natal este invierno.

Messi se trasladó de Rosario a Barcelona en el verano de 2000. Finalmente, no llegó a disputar ningún partido con el primer equipo del club argentino.