Liga MX da por terminados los torneos de Fuerzas Básicas

La pandemia por coronavirus provocó ciertas repercusiones en las divisiones inferiores del futbol mexicano.

En medio de la incertidumbre por la reanudación del Clausura 2020 por la pandemia de COVID-19 (coronavirus), la confirmó la cancelación de los torneos del semestre de las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Luego de la reunión virtual de dueños con autoridades de la Liga se confirmó que no habrá campeón en ninguna de las divisiones por lo que el nuevo monarca ha quedado desierto, informaron fuentes a Goal.

Cabe recordar que Rayados de ocupaba el liderato de la Sub 20, América de la Sub 17 y de la Sub 15, el último de ellos en la sumatoria general al disputarse actualmente en el formato de fase de grupos.

Para dichas categorías en cuanto las condiciones lo permitan se disputarán dos torneos de Copa en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en , con un espacio para que puedan prepararse en sus clubes y disputarlo.

Tanto la Liga MX como la están a espera de que se defina la fecha de reanudación del campeonato en curso, con tres posibles fechas como escenarios para retomarlo: 15 de mayo, 29 de mayo o 12 de junio.