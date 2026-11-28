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Nuno Gomes, exestrella del Benfica y de la selección portuguesa, ha entrado en los planes del Al Ahly egipcio para ocupar el cargo de director deportivo, en un momento en que la directiva del club apuesta por reestructurar el área de fútbol y recurrir a un perfil extranjero para ese puesto de cara a la próxima etapa.

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Según destacó el diario portugués «A Bola», el nombre de Nuno Gomes, de 50 años, ha surgido en las últimas horas como una de las opciones serias que baraja el Al Ahly, en un momento en que el club trabaja para reorganizar su estructura deportiva tras la serie de cambios que ha vivido el equipo recientemente.

La directiva del Al Ahly ya había anunciado su intención de contratar a un director deportivo extranjero, dentro de un paquete de medidas para reestructurar el área de fútbol, tras la derrota por 0-2 ante el Pyramids en la novena jornada de la liga egipcia, un tropiezo que desembocó en la destitución del entrenador marroquí Hussein Amouta.

El Al Ahly nombró a Sami Qamsan entrenador interino hasta la llegada de un técnico extranjero.

Un nombre portugués sobre la mesa del Al Ahly

En este contexto, Yasin Mansour, vicepresidente del club y una de las figuras con mayor influencia dentro del Al Ahly, presiona para que se recurra a un perfil extranjero que asuma la responsabilidad de la gestión del área de fútbol.

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Según el medio portugués, Nuno Gomes se ha convertido en uno de los nombres que más fuerza cobran para desempeñar ese papel, gracias a la relación que mantiene con el Al Ahly desde hace varios años.

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Uno de los puntos de contacto entre ambas partes se remonta a la temporada 2020-2021, cuando la agencia de representación de Nuno Gomes participó en el fichaje del entrenador portugués Ricardo Soares por el Al Ahly.

Soares dirigió al conjunto egipcio durante ese periodo, en una etapa breve que no se prolongó demasiado antes de dejar el cargo.

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Una vieja relación con el Al Ahly y con Yasin Mansour

El vínculo de Nuno Gomes con el Al Ahly no se limita a la participación de su agencia en la llegada de Soares al club, ya que el nombre del portugués ya se relacionó con la entidad durante su etapa como futbolista, cuando figuraba entre las opciones para recalar en el club cairota.

Además, Nuno Gomes mantiene una relación de amistad con Yasin Mansour, lo que podría ser un factor añadido para que entre en los planes del Al Ahly durante el proceso de remodelación de la dirección deportiva.

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Nuno Gomes cuenta con experiencia en la gestión, además de su larga carrera como jugador, puesto que ya trabajó en el Benfica durante la presidencia de Luís Filipe Vieira en el club portugués y estuvo al frente del centro de entrenamiento de Seixal, una de las instalaciones más importantes de la entidad.

Como futbolista, Nuno Gomes fue uno de los delanteros portugueses más destacados y vistió la camiseta de la selección de Portugal, antes de dar el salto a los despachos.

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En la actualidad, Nuno Gomes trabaja dentro de la estructura de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), por lo que su llegada a un cargo ejecutivo en el Al Ahly supondría un nuevo giro en su trayectoria profesional si los contactos acaban en un acuerdo oficial.

La postura del propio Nuno Gomes sobre la posibilidad de asumir el cargo sigue sin estar definida por ahora, a la espera de saber si el nombre de la exestrella portuguesa pasará de ser una simple opción dentro del proceso de reestructuración a convertirse en un candidato real que entre en negociaciones oficiales con el Al Ahly.