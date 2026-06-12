Lewandowski por fin decide su destino

Robert Lewandowski deja el Barcelona tras cuatro años con tres Ligas. Su destino sería la MLS.

Según Fabrizio Romano, el delantero viajará en días a Estados Unidos para definir su futuro, con el Chicago Fire como opción más firme.

El delantero anunció su salida con un mensaje emotivo: «Tras cuatro años de retos y trabajo duro, me voy con la misión cumplida: cuatro temporadas y tres Ligas».

El delantero polaco, de 37 años, añadió: «Nunca olvidaré el cariño de la afición desde mis inicios. Gracias al presidente Laporta por los mejores capítulos de mi carrera».

Según Romano, el Chicago Fire le ofrece un contrato de dos o tres años para que se sume a la MLS, que crece rápidamente.

La decisión final es suya, y la estudia con calma antes de lo que podría ser su última etapa profesional.