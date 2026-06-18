Ismaël Koné sufrió una grave lesión durante el partido entre Canadá y Catar. Assim Omer Madibo le hizo una falta y el canadiense gritó de dolor al instante.

El centrocampista se dio cuenta al instante de que se había roto la pierna, por lo que sus compañeros se arremolinaron a su alrededor. Fue retirado en camilla bajo un fuerte aplauso. La organización no repitió la jugada.

Madibo, visiblemente afectado, recibió primero amarilla y luego roja, por lo que Catar quedó con diez.

Antes, en la primera parte, Homam Al-Amin había salido tras chocar cabezas con un rival.

Al cierre de esta nota, Canadá gana 4-0: Jonathan David (2), Cyle Larin (1) y Nathan Saliba (1), quien tras su gol de tiro libre levantó la camiseta en homenaje a Koné.

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