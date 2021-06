Leo Fernández por Marcel Ruiz, el ambicioso cambio que preparan Tigres y Xolos

Piojo Herrera ya pensaría en el cómo deslindarse del atacante y buscaría la llegada del mediocampista mexicano.

La llegada del Piojo Herrera al banquillo de Tigres está por presentar sus primeros grandes modificaciones en el plantel. A unas cuantas semanas del arranque de su pretemporada, el cuadro Felino buscaría un atractivo cambio para deslindarse de una pieza que ya no entra en el esquema del estratega mexicano.

De acuerdo con John Sutcliffe de ESPN, el cuadro de la UANL se deslindaría de Leo Fernández. El futbolista uruguayo no entra en los planes de Herrera, quien en múltiples ocasiones ha señalado que no encuentra lugar para el atacante, por lo cual buscaría un cambio con Xolos para la llegada de Marcel Ruiz.

Con un plantel sumamente amplio y con jugadores de más en ciertas posiciones, Herrera buscaría este cambio para darle solidez a su mediocampo, pero más a nivel defensivo. Por ello, Miguel ve en Marcel Ruiz al candidato perfecto para acompañar a Guido Pizarro en dicho sector.

Según César Luis Merlo, periodista de Súper Deportivo, este intercambio no sería únicamente por estos dos futbolistas. Tigres estaría interesado en algún otro jugador de Tijuana, aunque su nombre no se dio a conocer. En caso de no concretarse, la UANL pediría una suma de dinero junto a Ruiz para completar el traspaso.