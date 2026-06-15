Lemouchy anuncia la alineación de Túnez para frenar al letal dúo Isaac-Gokiris

Sabri Lamouchi, seleccionador de Túnez, ha anunciado la alineación de las Águilas de Cartago para su debut en el Mundial 2026 ante Suecia, este lunes en la primera jornada del Grupo 5, que también integra a Holanda y Japón.
Lemouchi apuesta por Elias Saad como punta, con Hanbal Mejbri por detrás, mientras que Elias Skhiri y Rani Khedira jugarán en el centro del campo.
El once completo de Túnez fue:
Portero: Mahib Al-Shamikh.
Defensa: Montasser Talbi, Omar Raki, Amine Ben Hmida.
Centrocampistas: Yann Valeri, Elias Skhiri, Rani Khedira, Hannibal Mejbri, Ali Al-Abdi.
Delantera: Elias Saad y Anis Ben Slimane.
Por su parte, el seleccionador de Suecia, Graham Potter, confió en la pareja formada por Alexander Isak y Viktor Gokiris para liderar el ataque frente a las Águilas de Cartago.
La alineación de Suecia es la siguiente:
Portero: Christopher Nordfeldt.
Defensa: Gustav Ljungberg, Victor Lindelöf, Isaac Hen.
Centrocampistas: Gabriel Gudmundsson, Yassine Ayari, Jesper Karlström, Benjamin Nygren y Alexander Bernhardsson.
Delanteros: Alexander Isak y Viktor Gjøkær.