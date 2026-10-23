El Real Madrid continuó su preparación para enfrentarse al Barcelona, en el partido previsto para la noche del domingo en el estadio Camp Nou, en el Clásico, en medio de las ausencias de Marco Asensio y Rodrygo por lesión, y de Vinicius Junior por sanción.

La página oficial del Real Madrid señaló que el equipo disputó una nueva sesión de entrenamiento matinal en la ciudad de Valdebebas, en la que el cuerpo técnico se centró en los aspectos físicos y tácticos, con la asignación de entrenamientos diferentes para los jugadores titulares que participaron en el partido ante el Leipzig.

La sesión de entrenamiento del resto de los jugadores comenzó con ejercicios de calentamiento y activación sobre el terreno de juego, antes de pasar a ejercicios de pase y tiro a portería, para después ejecutar una serie de ejercicios tácticos, y la sesión concluyó con partidillos en un campo reducido.

Está previsto que el Real Madrid dispute su último entrenamiento mañana sábado, a las diez y media de la mañana en horario de España, mientras que el director técnico José Mourinho ofrecerá una rueda de prensa a las diez de la mañana, en la Ciudad Real Madrid.

El equipo partirá de la capital española la mañana del domingo, con destino a Barcelona, para disputar el esperado encuentro, antes de regresar a Madrid tras el final del partido, que comenzará a las nueve de la noche en horario de España.