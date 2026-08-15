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Hussein Hamdy

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Leao tras los rumores sobre su desacuerdo con Amorim: estáis mintiendo

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Una crisis ficticia

Rafael Leao, jugador del Milan, respondió a un informe difundido en redes sociales que aseguraba que el entrenador del equipo, Ruben Amorim, lo considera una "influencia negativa", diciendo: "Estáis mintiendo".

El internacional portugués no es muy activo en la plataforma X, pero reaccionó después de ver un informe que reflejaba lo publicado por el diario "La Gazzetta dello Sport".

El informe aseguraba que Amorim ve a Leao como una influencia negativa dentro del vestuario del Milan, y que el técnico tiene inquietudes sobre el impacto del jugador en el ambiente del equipo.

Leao respondió diciendo: "Quizá porque estáis mintiendo", y acompañó su respuesta con tres emojis de caras riendo.

El extremo se ausenta de la convocatoria del equipo en el amistoso ante el Manchester United de hoy, pero ello se debe a una lesión leve y no a motivos disciplinarios.

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El jugador y el club ya intentaron encontrar un equipo dispuesto a ficharlo durante todo el verano, pero las únicas ofertas bajas que han llegado hasta ahora provienen del Galatasaray, el Besiktas y el Fenerbahce.

Ninguna de estas ofertas se acercó al precio exigido en un principio, de 50 millones de euros, más 10 millones de euros en variables, por lo que el conjunto rossonero se prepara para rebajar sus expectativas, y podría permitir la salida del jugador por solo 40 millones de euros.

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