¿Le ha afectado al Barcelona la traición de Bernardo Silva?

Bernardo Silva fichará por el Real Madrid este verano, tras acabar su contrato con el Manchester City.

Aunque se le vinculó con el Barcelona, el Real Madrid entró en la negociación y inclinó la balanza a su favor.

Según Mundo Deportivo, el Barça no lo veía como prioridad ni apuesta de futuro, sino como una oportunidad gratuita.

El diario añade que al Barça no le molestó la decisión del jugador de rechazar sus condiciones y valorar el Real Madrid.

Además, la carrera de Silva se acerca a su etapa final, aunque el fichaje de Lewandowski en 2022 sí rindió.

Mundo Deportivo destaca que «la diferencia es que Lewandowski llegó para cubrir una necesidad, mientras que Silva no resuelve ninguna carencia, pues su puesto ya está cubierto».

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