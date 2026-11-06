Lazio: Gattuso, elegido entrenador del mes de octubre

La Lazio se dispara en la clasificación, líder en solitario con 3 puntos de ventaja sobre el Inter, y sueña a lo grande. Uno de los grandes artífices del equipo de la Lazio es Gennaro Gattuso, a quien la Lega Serie A ha distinguido con el premio Philadelphia Coach Of The Month de octubre.

La entrega del galardón al mejor entrenador del mes, concedido en función de los resultados obtenidos entre las jornadas 6.ª y 9.ª, tendrá lugar antes del Lazio-Lecce, programado para el sábado 21 de noviembre a las 15:00 en el estadio Olímpico de Roma.