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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Lautaro: «Hemos luchado por Messi, es el mejor de todos los tiempos»

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, delantero de Argentina, declaró a DAZN tras vencer a Egipto: «Vivimos muchas emociones. Ir 2-0 abajo nos obligó a darlo todo. Scaloni nos animó y sacamos todo lo que llevábamos dentro. La confianza fue clave para remontar. Estoy orgulloso y feliz de haber compartido con Messi el Mundial de Catar, tres Copas América y la Finalissima. Son emociones increíbles; Messi es el mejor de la historia. Hemos luchado por él, por nosotros, por nuestra familia y por los aficionados, que siempre son un jugador más».

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