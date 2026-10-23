Lautaro está impaciente y se dirige a la afición del Inter: «Os echo muchísimo de menos»

El capitán del Inter, Lautaro Martinez, no aguanta más sin jugar: una molestia muscular en los flexores del muslo izquierdo lo ha dejado de baja al menos hasta el próximo parón.





Pero el capitán del Inter ha mostrado sus ganas de volver al campo con un mensaje en sus historias de Instagram: «Os echo muchísimo de menos», escribió a los aficionados, que tampoco podrán contar con el número 10 en el derbi de Halloween, uno de los partidos que más pasión despiertan del año, ya que el Inter lleva bastante tiempo sin vencer al AC Milan.