Las lesiones afectan a Australia antes de enfrentar a Egipto en el Mundial

La selección australiana ha sufrido un golpe duro antes de enfrentar a Egipto en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras confirmar la baja de dos de sus jugadores clave hasta el final del torneo.

Egipto, segunda del Grupo 7 con cinco puntos, ya está clasificada y jugará el viernes.

El veterano extremo Matthew Leckie, lesionado ante Estados Unidos, ya se perdió el duelo con Paraguay y se pierde el resto del torneo.

Además, el cuerpo técnico, liderado por Tony Popović, perdió al lateral derecho Jacob Itagliano por una lesión en el isquiotibial durante un entrenamiento, pese a que había jugado sin problemas en los partidos anteriores.

La Federación Australiana de Fútbol confirmó, mediante un comunicado en sus redes sociales, que ambos jugadores se pierden el resto del torneo.

Popović no podrá reemplazarlos, pues el reglamento solo permite cambios 24 horas antes del debut.

La Federación Australiana declaró: «Todos en la Federación Australiana de Fútbol y en la selección de los Socceroos deseamos a Jacob y a Matthew una pronta recuperación y les agradecemos sus aportaciones durante el torneo».

Leckie había comenzado el torneo en el banquillo ante Turquía y luego jugó 61 minutos contra Estados Unidos, encuentro en el que se lesionó.

Italianano fue titular ante Turquía como extremo y ante Estados Unidos como lateral, antes de lesionarse en la previa del duelo contra Paraguay.