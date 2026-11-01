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Hussein Hamdy
Traducido por

Las lesiones acorralan al Barcelona: Flick teme lo peor

H. Flick
Eric García
G. Martin
Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
Alemania
España

El entrenador alemán lanza un grito de auxilio

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Las lesiones siguieron golpeando la línea defensiva del Barcelona durante las últimas semanas, después de que la mayoría de los problemas físicos se concentraran en la zaga, y el sufrimiento del equipo catalán no se limitó únicamente a la gran cantidad de ausencias.

Ante la ausencia de Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé y Xavi Espart, y con Gerard Martín aquejado de algunas molestias y necesitado de descanso, además de contar con Pau Cubarsí como el único central disponible al 100%, Hansi Flick se vio obligado a recurrir a una defensa experimental frente al Deportivo Alavés, donde Bryan Fariñas ocupó el lateral derecho, Frenkie de Jong jugó como central y João Cancelo continuó actuando en la banda izquierda de la retaguardia.

El diario español "Sport" reveló que los problemas defensivos del Barcelona siguen inquietando a Hansi Flick, quien no mostró ningún optimismo sobre la fecha de regreso de los lesionados, tras la contundente victoria sobre el Alavés.

Por el contrario, el técnico alemán declaró: "Todavía no sabemos cuándo volverán, y estamos trabajando en ello. Hay una evolución positiva en su estado, pero la situación no es la mejor para nosotros", antes de aclarar con franqueza: "Tenemos que aguantar durante los dos próximos partidos".

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Y añadió: "Espero que regrese un jugador o dos. Christensen está cerca de volver a los entrenamientos, pero no queremos arriesgarnos. Y después tendremos un periodo de dos semanas para recuperarnos. Veremos cómo afrontamos la situación, porque necesitamos a todos los jugadores hasta el final de la temporada".

Situación complicada antes de la Liga de Campeones

Tras recuperar el Barcelona su mejor nivel después de las dos derrotas frente al Paris Saint-Germain y el Real Madrid, al equipo catalán le espera otra semana difícil antes del parón internacional de noviembre.

El Barcelona recibe al Aston Villa el próximo martes en el estadio Spotify Camp Nou, antes de visitar al Atlético de Madrid el domingo en el mismo horario.

El estadio "Riyadh Air Metropolitano" acogerá un enfrentamiento en el que ambos equipos lucharán por el liderato de LaLiga, ya que actualmente solo dos puntos separan al conjunto catalán de su homólogo madrileño.

Según lo expuesto por la emisora "Cadena SER", no reina un ambiente de optimismo dentro del vestuario del Barcelona sobre la posibilidad de recuperar a alguno de los lesionados antes del duelo de la Liga de Campeones de Europa.

Y pese a la cercanía del regreso de Christensen, Eric García y Jules Koundé, el trío no estará disponible para el partido contra el Aston Villa, salvo que se produzca una gran sorpresa.

En cuanto a Xavi Espart, no se espera su regreso antes de finales de 2026 o principios de 2027, como muy pronto.

No se descarta que alguno de los tres defensas que están cerca de volver pueda llegar al partido del Barcelona frente al Atlético de Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano, pero, incluso si eso sucede, el jugador no habrá recuperado el ritmo de competición y, por tanto, no estará en las mejores condiciones para ser titular.

Eric García se siente mejor de su estado e intentará recuperarse a tiempo, pero Flick ya aseguró, el sábado tras la victoria sobre el Alavés, que no se precipitará en busca de beneficios a corto plazo y que no arriesgará alineando a ningún jugador antes de completar su recuperación, ya que la prioridad es reducir gradualmente el número de lesionados.

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