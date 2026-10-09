Las Leonas de Países Bajos arrasan en los play-offs del Mundial: 0-8

La selección femenina de Países Bajos tiene prácticamente asegurado el pase a la siguiente ronda de los play-offs del Mundial. El equipo del seleccionador Arjan Veurink ganó el partido de ida ante Hungría y en territorio húngaro por un contundente 0-8. Lineth Beerensteyn y Victoria Pelova firmaron un hat-trick, mientras que Esmee Brugts y Damaris Egurola también vieron puerta en Felcsút.

Como Países Bajos terminó segunda en su grupo de clasificación para el Mundial, debe intentar alcanzar la fase final a través de los play-offs. Si la próxima semana no se produce un milagro en Tilburg, Países Bajos se medirá más adelante este año a Turquía o Eslovenia por una plaza en el Mundial del próximo verano en Brasil.

Países Bajos fue claramente superior a Hungría desde el principio y se adelantó por medio de Beerensteyn, que aprovechó un amago de Pelova y definió. Poco después, la atacante del Real Madrid también marcó su segundo gol, esta vez a centro de Lynn Wilms.

Un disparo desviado de Pelova supuso el 0-3 en el minuto 26. Pero no quedó ahí, porque al borde del descanso el equipo de Veurink también marcó su cuarto gol. Brugts anotó en el rechace tras un intento de Pelova: 0-4.

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Tras el descanso, Países Bajos tampoco tuvo mucho que temer de las húngaras, que antes de que se cumplieran cinco minutos de la reanudación no pudieron hacer nada ante el certero cabezazo de Egurola. Pelova marcó poco después su segundo gol de la noche. La jugadora del Tottenham Hotspur definió tras varios recortes: 0-6.

Pelova estaba imparable y también completó su hat-trick. Una defensora húngara perdió el balón sin más ante la medio búlgara, que definió con enorme facilidad. Beerensteyn también completó su hat-trick en el tiempo de descuento. Empujó el balón a la red después de que Lotte Keukelaar estrellara el balón en el larguero: 0-8.







