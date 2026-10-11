Las desgracias nunca vienen solas: un nuevo golpe sacude a Vinicius Junior

Mientras Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, espera conocer la duración de su sanción tras ser expulsado con tarjeta roja directa la noche del sábado contra el Villarreal, el brasileño atraviesa algunos sobresaltos en su vida personal.

Fue un fin de semana cargado de acontecimientos para Vinicius Junior: apenas unas horas después de recibir una tarjeta roja directa en la victoria del Real Madrid contra el Villarreal (1-0) en LaLiga, lo que podría dejarlo fuera del Clásico contra el eterno rival, el Barcelona, el próximo 25 de octubre, el extremo brasileño se separó oficialmente de su pareja, Virginia Fonseca, según informó la cadena francesa "RMC".

En un comunicado publicado para los medios brasileños, la oficina de prensa de la influencer brasileña, seguida por 56 millones de personas en Instagram, confirmó la noticia de la separación y aclaró que "no hubo ninguna disputa ni discusión", sino simplemente un "acuerdo tácito para poner fin a su relación". Ninguna de las dos partes se ha pronunciado sobre la noticia hasta el momento.

Desde octubre de 2025, Vinicius y Virginia Fonseca se han convertido en el centro de un amplio debate en Brasil y en España, y su relación ha vivido numerosos vaivenes: tras una ruptura pública en mayo, volvieron a estar juntos en julio.

La pareja ha aparecido últimamente junta en varios actos públicos y, a mediados de septiembre, su aparición cogidos de la mano en el Gran Premio de España de Fórmula 1 no pasó desapercibida.

Sobre el césped, Vinicius atraviesa una crisis de confianza: después de entrar al campo ante el Villarreal, tras haber empezado en el banquillo por primera vez esta temporada el sábado, pasó de héroe a villano en apenas unos segundos, creyendo que había ampliado el marcador antes de ser finalmente expulsado por tirar del pelo al canadiense Nathan Saliba en el inicio de la jugada (minuto 71).

Lo ocurrido llevó al entrenador del Real Madrid, José Mourinho, que estalló de rabia por la decisión del árbitro, a abandonar la rueda de prensa posterior al partido.











