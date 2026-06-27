Las cifras hablan por sí solas: Mbappé es el principal rival de Messi en el Mundial

Kylian Mbappé brilla en el Mundial 2026. Sus actuaciones con Francia en la fase de grupos lo consolidan como una de las estrellas del torneo.

Según la plataforma «Hoskord», Mbappé lidera o comparte el liderato en varios indicadores ofensivos del torneo.

Ningún jugador supera sus 6 participaciones en goles (4 tantos y 2 asistencias), lidera los disparos a puerta (16) y es el que más ha impactado el poste o el larguero (9).

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Además, es el que más toques ha realizado en el área rival (27) y el único con dos premios al mejor del partido.

No obstante, sus números podrían verse superados: Mbappé ha jugado tres partidos en el Mundial 2026, mientras que el argentino Lionel Messi, actual máximo goleador con cinco tantos, solo ha disputado dos.



