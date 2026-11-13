Laporte: marcharme al Barcelona no es imposible y no me sorprendió la decisión de Rodri

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El Barcelona finalizó el pasado mercado de fichajes de verano sin incorporar al central zurdo que buscaba el entrenador Hansi Flick.

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El diario Sport señaló que el director deportivo, Deco, estudió diferentes opciones para reforzar el eje de la defensa, y uno de los nombres que sonó con fuerza fue el de Aymeric Laporte, estrella del Athletic de Bilbao.

El defensa internacional español se acababa de proclamar campeón del mundo con la selección de España, después de haber formado una pareja defensiva especialmente sólida junto a Pau Cubarsí.

Además, reunía muchas de las características que buscaba el conjunto catalán: experiencia, capacidad para construir el juego desde atrás y un buen conocimiento de LaLiga.

Sin embargo, su situación hacía que cualquier intento de ficharlo resultara complicado. Laporte regresó al Athletic de Bilbao en septiembre de 2025, tras su etapa en Arabia Saudí, y estaba ligado al club por un contrato hasta junio de 2028. A esto se sumaba que el club vasco no tenía intención de desprenderse de uno de sus defensas más importantes.

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La operación se topaba con un obstáculo económico casi imposible, ya que el Athletic de Bilbao no pensaba facilitar la salida de Laporte, sino que llegó a tasar su valor en unos 80 millones de euros, una cantidad que superaba las posibilidades de los planes del Barcelona para fichar a un jugador de 32 años.

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Meses después del mercado de fichajes de verano, el propio Laporte habló del interés del Barcelona en incorporarlo durante una entrevista concedida al diario La Vanguardia.

El defensa repasó cómo vivió aquellos movimientos y dejó la puerta abierta a la posibilidad de fichar por el Camp Nou, aunque también era consciente de que el paso del tiempo podría no jugar a su favor.

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Cuando se le preguntó directamente a Laporte si el Barcelona había mostrado su interés en ficharlo el pasado verano, no esquivó la respuesta.

Explicó: «Quizá estaban interesados, pero el Athletic de Bilbao no quería dejarme salir, y por eso no fue posible».

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Laporte tampoco considera que su fichaje por el Barcelona sea ya una opción completamente descartada y, cuando se le preguntó si este asunto estaba definitivamente cerrado, el defensa dejó la puerta abierta al afirmar: «Depende del futuro; nadie sabe qué puede pasar. Es cierto que el tiempo pasa y que la cosa se vuelve más difícil».

Laporte cumplió 32 años el pasado mayo y es consciente de que las oportunidades que tiene por delante para protagonizar un último gran traspaso en su carrera son cada vez más limitadas.

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Entre los otros temas que abordó Laporte durante la entrevista estuvo su relación con Pau Cubarsí. Ambos jugadores formaron una de las parejas defensivas más destacadas del Mundial, y el defensa del Athletic de Bilbao explicó que la relación entre ellos no se limita al terreno de juego.

Es más, reveló que el joven defensa catalán lo tomaba como referente antes incluso de disputar su primer partido con el primer equipo del Barcelona, al afirmar: «Me dijo que me seguía y me tomaba como ejemplo cuando era pequeño, incluso antes de jugar su primer partido con el Barcelona».

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Y continuó: «Desde el principio surgió entre nosotros una relación especial fuera del campo. Yo lo he ayudado con mi experiencia, mientras que él me aporta la vitalidad y las garantías que es difícil encontrar en un jugador de esa edad tan joven. No falla, y eso es algo raro en un jugador de su edad».

La entrevista también dio pie a hablar de otro nombre ligado al escenario actual del Barcelona: Rodri. Laporte jugó junto al centrocampista durante su etapa en el Manchester City, así como en las filas de la selección de España, por lo que conoce bien sus cualidades y su importancia en el estilo de juego.

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Dijo sobre él: «Es un jugador clave en el centro del campo; es quien lleva las riendas y marca el ritmo del juego. Lo he ganado todo a su lado y no puedo decir nada malo de él».

También valoró el fichaje de Rodri por el Barcelona, asegurando que su decisión no fue una sorpresa para él, y añadió: «Nació aquí, y la Premier League se caracteriza por una gran exigencia física. Ha venido aquí a jugar al fútbol que nos gusta, y especialmente a él, y que refleja su identidad ligada al Barcelona. Esta es la mejor opción para él».