Laporta: Yamal no se equivocó al imitar a Mbappé, y el gesto de Rodri significa mucho

Joan Laporta, presidente del Barcelona, cargó contra su eterno rival, el Real Madrid, asegurando que su joven jugador Lamine Yamal merece coronarse con el Balón de Oro este año.

Según el diario español "Marca", Laporta declaró a la prensa a la salida de una cena que le reunió con el célebre agente de futbolistas Jorge Mendes: "Estoy muy contento por el presidente Raúl Martín Presa tras conseguir la medida cautelar del Rayo Vallecano para poder jugar en Vallecas. Se lo merece, y era inconcebible que a algunos se les recalifiquen los terrenos (en alusión al Real Madrid) mientras a otros se les impide jugar en su estadio, pese a que todas sus licencias están en regla".

El presidente del Barcelona defendió las declaraciones de su joven jugador Lamine Yamal sobre su merecimiento de ganar el Balón de Oro, evocando las declaraciones del francés Kylian Mbappé y afirmando que "los demás hacen lo mismo".

Laporta comentó las declaraciones de Kylian Mbappé cuando se le preguntó anteriormente ("¿a quién voto? A mí mismo"), y dijo: "Estaría encantadísimo si Yamal ganara el Balón de Oro y creo que se lo merece".

A Laporta se le preguntó "¿te parece bien que Lamine diga que se merece el Balón de Oro?", y respondió: "Por supuesto que sí, porque los demás hacen lo mismo por ellos mismos. El mundo ha cambiado un poco, y estos jóvenes actúan con mucha espontaneidad, y Yamal lo dijo en sentido positivo. Dijo lo que tenía que decir".

El presidente del club catalán aclaró que los jóvenes jugadores triunfan rápidamente porque no tienen complejos, señalando: "Debemos entender que son jugadores jóvenes y no sufren ningún complejo. Por eso triunfan tan rápido. Lamine tiene talento y es un jugador de referencia".

Laporta justificó la decisión del Barcelona de apostar por la candidatura de Yamal al Balón de Oro, especialmente tras las declaraciones de Rodri en las que apuntó que el Barça había adoptado una postura de apoyo a Yamal para conseguir el premio, y dijo: "Apoyamos a todos los jugadores del Barcelona, pero es cierto que Yamal ha ofrecido lo que le hace merecerlo con el Barça".

El presidente del Barcelona concluyó sus declaraciones hablando sobre la postura de Rodri respecto al apoyo a Yamal, diciendo: "Es un hombre muy sensato y maduro. Es un líder. Y que tenga esta postura sobre este premio dice mucho de él".



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