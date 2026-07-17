Laporta teme por España ante el arbitraje del partido contra Argentina

Juan Laporta, presidente del Barcelona, se mostró orgulloso por la presencia de ocho jugadores del club en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, y destacó que esto engrandece a la cantera «La Masía».

Laporta viajó a Nueva York para presenciar la final del domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde España, con ocho jugadores del Barça, se medirá a la Argentina de Lionel Messi.

Desde Times Square, en declaraciones a «RAC 1», el directivo subrayó que todo el mundo seguirá el partido y que el nombre del Barça brillará.

Laporta afirmó: «Estamos muy orgullosos de nuestros ocho jugadores. Es un partido muy importante para ellos y, como presidente, me siento feliz y agradecido por su talento. A nivel de selecciones, este es el mejor partido posible, con dos estilos diferentes».

Y añadió: «Si el árbitro es firme, España tendrá más opciones de ganar. Argentina es más agresiva, mientras que España juega de forma más colectiva, cercana al estilo del Barcelona. El Barcelona es el mejor, y todo el mundo lo reconoce».

Además, celebró la presencia de Lionel Messi en la otra finalista: «Leo ha llegado a la final y eso me alegra. Es un orgullo para La Masía. Messi es el pasado y el presente, y Lamine Yamal es el presente y el futuro. Estamos muy contentos de contar con el estilo de juego auténtico del Barcelona. Como presidente, me enorgullece que se hayan formado aquí. Y si añadimos a Juan García, Eric García, Pau Cubarsi —que está brillando en el Mundial—, Dani Olmo, Gavi, Pedri y Ferran Torres, el resultado es excepcional».