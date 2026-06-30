Laporta envía un mensaje en clave a Álvarez: los sueños se hacen realidad

Juan Laporta lanzó un mensaje sin mencionar nombres, pero todos entendieron a quién se refería: el presidente del Barcelona habló de «hacer realidad los sueños», y Julián Álvarez espera en Madrid tras comunicar al Atlético su deseo de marcharse para cumplir su «sueño» de vestir la camiseta blaugrana.

Durante su cumpleaños, justo antes de iniciar su segundo mandato, Laporta insistió: «Los sueños se cumplen con trabajo y voluntad».

Y añadió, según «El Chiringuito»: «La mayoría de los jugadores quieren fichar por el Barcelona, y eso nos llena de orgullo».

Al ser preguntado por los jugadores con «sueños por cumplir», sonrió y añadió: «Esperamos hacer realidad los sueños de quienes quieren fichar por el Barcelona».

Estas palabras llegan días después de que el delantero argentino Julián Álvarez, de 26 años, anunciara públicamente su deseo de fichar por el Barcelona tras informar al Atlético de Madrid de su intención de marcharse para cumplir «su sueño».

Según Mundo Deportivo, el Barça no renuncia a ficharlo y debe iniciar las conversaciones con el Atlético para alcanzar un acuerdo.

Aunque Laporta no citó a Álvarez, en el Camp Nou se interpretan sus palabras como una luz verde; el fichaje podría concretarse pronto.