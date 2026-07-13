Laporta confirma el fichaje del Barcelona... y concede al Atlético de Madrid un «plazo»

Juan Laporta, presidente del Barcelona, hizo escala en Dallas para ver el decisivo España-Francia de mañana.

Tras llegar a su hotel en Texas, habló con la prensa sobre los fichajes y aclaró la postura del club sobre Raphinha, así como los posibles fichajes de Karim Ademi y Julián Álvarez.

Laporta despejó dudas sobre el futuro de Raphinha: «Es clave en nuestro proyecto y no pensamos prescindir de él, sobre todo tras los fichajes de Anthony Gordon y Ademi».

Lamentó su ausencia en los momentos clave de la pasada temporada: «Si Raphinha hubiera estado disponible en las últimas jornadas de La Liga, la Champions y la Copa del Rey, el balance habría sido muy distinto».

Sobre Ademi, mostró entusiasmo: «Nos impresiona desde hace tiempo por su velocidad y peligro en ataque; Deco ha negociado con maestría, y pronto anunciaremos su fichaje».

Sobre Álvarez, elogió su actuación ante Suiza, pero advirtió: «Hemos hecho una oferta generosa con el respaldo del cuerpo técnico, pero no será eterna».

Además, contacté con los dirigentes del Atlético y les aclaré que nuestra oferta permanecerá abierta hasta que encuentren un sustituto, sin presiones. No revelaré la cifra.

Quiero titulares creativos, en la línea de «Laporta confirma el fichaje del Barcelona... y desvela la postura de Álvarez».