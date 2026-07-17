Laporta anuncia desde Nueva York un fichaje sorpresa para el Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Juan Laporta, Sorprendió al anunciar desde Nueva York el fichaje del extremo ghanés Abdulaziz Issa para el filial y confirmó que entrenará con el primer equipo de Hansi Flick. La medida llega en plena búsqueda de un nuevo delantero.

Según el diario catalán «Sport», Laporta hizo el anuncio durante su estancia en Nueva York, donde asistió a la semifinal del Mundial 2026 contra Francia y prevé ver la final España-Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Mientras paseaba por la ciudad, un ciudadano ghanés le preguntó por el futuro de Issa, cedido al Barça Atlètic las dos últimas temporadas por el Dreams FC. Laporta respondió: «Conozco a Aziz. Lo hemos incorporado al filial y ahora entrenará con el primer equipo. Es un jugador fantástico».

Aunque la cesión terminó el 30 de junio y el plan inicial no preveía ficharlo, las palabras del presidente confirman un cambio de rumbo.

Según «Sport», el extremo viajará este fin de semana desde Ghana para incorporarse el domingo a la pretemporada del lunes 20 de julio.

La noticia llega mientras el Barça sigue buscando el ‘9’ que pide Flick, aunque su prioridad, el argentino Julián Álvarez, sigue siendo la opción ideal para el técnico alemán y la dirección deportiva, aunque la tensión con el Atlético y su rechazo a venderlo empuja al Barça a buscar otras alternativas.