Laporta abre el expediente silenciado: "Tengo una explicación para lo que pasó con Álvarez"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, reveló los entresijos de los movimientos del club para fichar al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, durante el mercado de fichajes de verano, explicando los detalles de las negociaciones y la postura del club madrileño respecto a la salida del jugador.

Laporta afirmó, durante la reunión de compromisarios del Barcelona, que el club presentó una oferta oficial por valor de 100 millones de euros para fichar a Álvarez, pero que el Atlético de Madrid se negó a discutir la oferta desde un principio.

El presidente del Barcelona aclaró que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, le comunicó que su club no deseaba vender a Álvarez por no disponer de un sustituto adecuado para el jugador, y añadió: "Le dije que, si había otras razones detrás del rechazo de la operación, debía comunicárnoslas, porque la forma en la que trataron el asunto no fue la adecuada".

Y agregó: "Al final, mostraron su verdadera cara al reconocer que venderían al jugador a cualquier club excepto al Barcelona".

Laporta explicó: "Tengo una explicación de lo que ocurrió, pero no hablaré de ello públicamente, porque no tengo pruebas", subrayando que el caso Álvarez ya es cosa del pasado y que el Barcelona se siente satisfecho con su plantilla actual, además de elogiar el trabajo que realiza el director deportivo Deco.

En otro orden de cosas, Laporta criticó la abundancia de parones internacionales, al considerar que afectan al ritmo del Barcelona e incrementan la carga de los jugadores, señalando que Hansi Flick habló con él sobre los perjuicios que provocan estos parones, especialmente ante la presión de los partidos y la gran cantidad de torneos internacionales.

El presidente del Barcelona puso como ejemplo lo ocurrido con Raphinha la temporada pasada, explicando que el jugador se encontraba en buen estado antes de sufrir la lesión, tras una serie de partidos y viajes de larga distancia, pese a las advertencias del cuerpo técnico sobre el riesgo de que sufriera una lesión.