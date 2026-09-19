Lamine Yamal genera polémica tras su caída ante el Sevilla

La caída de Lamine Yamal dentro o cerca del área del Sevilla generó polémica durante el enfrentamiento entre ambos equipos, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el marco de la séptima jornada de la Liga española.

La estrella del Barcelona cayó tras intentar penetrar la defensa del Sevilla, reclamando que se señalara una falta, pero el árbitro decidió no pitar nada, y el partido continuó en medio de un ambiente de fuerte competitividad entre ambos conjuntos.

Por su parte, el exárbitro español Iturralde González discrepó de la protesta de Yamal, al considerar que el contacto no ameritaba la señalización de una falta, y afirmó, según el diario "As": "Parece que se tira cada vez que siente un toque", antes de añadir que el contacto se produjo fuera del área.

El suceso llega en un partido que vivió emoción ofensiva, después de que el Sevilla se adelantara en su estadio, antes de que el Barcelona lograra el empate rápidamente a través de Raphinha, que continuó con su brillantez ofensiva esta temporada y llegó a 10 goles en las primeras 7 jornadas de la Liga.