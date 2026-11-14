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Abdelmawgood Samir
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Lamine Yamal desata una tormenta en España: "El Barcelona hace lo que quiere"

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El periodista español Pol Tenorio generó polémica sobre la forma en que la Federación Española de Fútbol trató al Barcelona, tras la permanencia de Lamine Yamal en el club catalán para completar su recuperación de la lesión de rodilla y su ausencia en el viaje de la selección a Praga.

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Tenorio vinculó esta situación con la naturaleza de la relación entre el presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el presidente de la Federación, Rafael Louzán, considerando que el club disfruta de un amplio margen de libertad para gestionar este tipo de casos.

Las declaraciones de Tenorio llegaron durante su participación en el programa “La Tribu” en Radio Marca, donde analizó la postura del Barcelona respecto a la Federación Española, dado el gran número de jugadores del club que forman parte de la selección.

Afirmó que esta situación le otorga una ventaja al Barcelona, señalando que la relación entre Laporta y Louzán es “excelente”, antes de resumir su valoración sobre el grado de libertad del que disfruta el club con la frase: “Hacen lo que quieren”.

El debate comenzó a partir del caso de Lamine Yamal, quien terminó el partido del Barcelona ante el Atlético de Madrid sufriendo dolores en la rodilla derecha.

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Tras someterse el jugador a las pruebas médicas, la Federación Española de Fútbol anunció que permanecería en el Barcelona para continuar su recuperación, en lugar de viajar con la expedición de la selección a la capital checa, Praga, para disputar el encuentro ante la República Checa.

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15 nov 2026

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La selección española había ganado a la República Checa por dos goles a cero en el partido que se perdieron Yamal y Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad.

Tras el encuentro, el seleccionador Luis de la Fuente habló de los jugadores, explicando que ambos se incorporarían al grupo de cara al próximo partido ante Inglaterra, previsto en el estadio Metropolitano.

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En cuanto a Oyarzabal, la Federación Española había anunciado anteriormente el aplazamiento de su incorporación a la selección debido a que estaba enfermo de gripe, y que no viajaría con la expedición a Praga.

Pero De la Fuente ofreció una explicación diferente tras la victoria ante la República Checa, al afirmar que el jugador se perdió el viaje por la celebración del nacimiento de su hijo, asegurando que se uniría al grupo junto a Yamal de cara al duelo ante Inglaterra.

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Durante ese mismo debate, Tenorio pasó a hablar del Real Madrid, citando el caso del francés Kylian Mbappé, que se incorporó a la selección sufriendo dolores en los tendones de la rodilla.

Afirmó que los clubes ejercen presiones sobre sus jugadores para evitar que hagan el máximo esfuerzo con sus selecciones, añadiendo que los jugadores a menudo responden a estas peticiones, en referencia a la influencia de las posturas de los clubes sobre las participaciones internacionales de sus jugadores.

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Por su parte, Mbappé permaneció con la selección francesa, después de que Zinedine decidiera darle descanso durante el duelo ante Italia por los dolores en los tendones de la rodilla, con la previsión de que el jugador estuviera listo para el partido ante Turquía.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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